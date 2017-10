Variantă electronică a Marelui Dicţionar tezaur al Limbii Române

Variantă electronică a Marelui Dicționar tezaur al Limbii Române

Ştire online publicată Joi, 13 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Academia Română dorește ca până la sfârșitul anului să finalizeze proiectul Marelui Dicționar tezaur al Limbii Române, apoi să-l lanseze și în format digital, astfel încât documentul să poată fi actualizat în funcție de schimbările limbii, au declarat reprezentanți ai academiei. Marele Dicționar tezaur al Limbii Române este un proiect ce reunește Dicționarul Academiei și Dicționarul Limbii Române. Lucrul la proiect a debutat la începutul secolului trecut, iar Academia urmărește finalizarea lucrării care cuprinde 33 de volume, peste 15.000 de pagini, aproximativ 175.000 de cuvinte și mai mult de 3 milioane de exemple, până la sfârșitul anului. Potrivit Academiei Române, varianta electronică a acestui proiect, ce va purta numele de Dicționar Tezaur al Limbii Române (eDTLR), va deveni unul dintre principalele instrumente în cercetarea lingvistică și va fi unul dintre cele mai mari dicționare în format digital din lume. Un alt proiect susținut de Academia Română este RoWordNet, o bază de date lexicale realizată de Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială al Academiei Române. RoWordNet avea 16.000 de unități lingvistice în baza de date, iar acum, după ce a fost susținut de Academia Română între 2004 și 2007, are 44.000 de unități lingvistice. De asemenea, Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială are în proiect și un program care inserează diacriticele în texte în limba română.