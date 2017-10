Vamaioţii învaţă să se "răcorească" responsabil la Cortul de Chill ALIAT

Vamaioții învață să se "răcorească" responsabil la Cortul de Chill ALIAT

Cortul de Chill by ALIAT revine de vineri, 31 iulie, până duminică, 2 august , pe plaja din Vama Veche. Este primul an când turiștii din Vamă au la dispoziție un program dedicat de Harm Reduction.Cortul va fi deschis începând cu ora 10, până la 4.00 dimineața, iar responsabilii ALIAT îi vor educa pe turiști despre ce înseamnă să petreci având grijă de sănătatea ta și a celorlalți.„La «Cortul de Chill» ALIAT din Vamă îți poți evalua consumul de alcool într-un spațiu prietenos, completând Testul AUDIT al Organizației Mondiale a Sănătății. Acesta constă în 10 întrebări despre cantitatea și obiceiurile de consum de alcool într-o zi obișnuită și la ocazii speciale. Poți discuta cu specialiștii și voluntarii ALIAT despre ce înseamnă un consum moderat de alcool, care sunt efectele consumului abuziv și ce înseamnă să petreci având grijă de sănătatea ta și a celorlalți”, explică reprezentanții ALIAT.Noaptea, specialiștii vor străbate plaja pentru a identifica persoane aflate la risc și pentru a le oferi sprijin la nevoie.Cortul de Chill a mai fost prezent în Vama Veche în week-end-ul prelungit de 1 mai, când peste 1.700 de turiști l-au vizitat, iar peste 120 de persoane au descoperit, în urma evaluării, că au un consum de alcool riscant, nociv sau extrem de nociv pentru sănătatea lor.„La început, suntem priviți cu suspiciune. Dar oamenii descoperă repede că nu ținem predici. Suntem acolo să informăm - ceea ce numim etapa de detectare precoce și de screening - și să reducem riscurile. E o inițiativă care are loc în străinătate de ani de zile și ne mândrim să fim primii care o transformăm într-o tradiție și în România, sperând să devină un model și pentru autorități și alte ONG-uri”, explică Eugen Hriscu, director științific al ALIAT.