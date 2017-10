Vai de profesorii care nu ascultă de elevi! Se naşte dictatura micilor tirani?

6

google, google...

Cum adica sa foloseasca telefonul cu acceptul profesorului? Asta-i buna! Poate sa-l foloseasca si fara acceptul lui, pe sub banca! Poate sa filmeze, sa inregistreze, sa faca orice....Chiar nu s-a plictisit elevul de telefonul mobil, pe care il utilizeaza non stop acasa, pe strada, in masina, in autobuz, unde are chef? Daca trebuie neaparat sa foloseasca net-ul, ca nu se mai poate fara el, s-o faca si acasa....in scopuri didactice! Asta ne-ar mai lipsi la scoala! Sa foloseasca telefonul mobil cu acordul profesorului, ca la cat de smecheri si destepti sunt dracusorii astia de copii, sunt in stare sa se uite la pe site-uri deocheate cand profesorul le cere sa caute biografia vreunui scriitor....si sa spuna ca au scris pe google ceva, dar le-a dat altceva.....