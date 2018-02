Vacanţa mare devine mai mică! Ministrul Educației a stricat planurile părinților

Vacanța mare devine mai mică! Ministrul Educației a stricat planurile părinților

Elevii încep școala mai devreme în septembrie. Noul ministru al Educației le-a „furat” o săptămână din vacanța mare, considerând că școala ar trebui să înceapă nu pe 17 septembrie, așa cum propusese predecesorul său, nu pe 15 septembrie, așa cum e tradițional, ci pe 10 septembrie.Valentin Popa a reușit astfel să-și pună în cap atât elevii și părinții, cât și operatorii din turism, care consideră că măsura tăierii unei săptămâni de vacanță aduce un prejudiciu foarte mare atât stațiunilor de pe litoral, cât și celor de la munte.Deși fostul ministru al Educației, Liviu Marian Pop, propusese ca anul școlar următor să înceapă pe 17 septembrie, actualul ministru a aprobat deja prin Ordin, structura anului școlar 2018 - 2019. Potrivit documentului, cursurile noului an școlar încep luni, 10 septembrie și însumează 168 de zile lucrătoare, adică 34 de săptămâni.Astfel, semestrul întâi începe pe 10 septembrie 2018 și se încheie pe 1 februarie 2019, iar semestrul al doilea începe pe 11 februarie 2019 și se încheie pe 14 iunie 2019.Patru vacanțe și Școala altfelVacanța de iarnă este programată între 22 decembrie 2018 și 13 ianuarie 2019, vacanța intersemestrială între 2 și 10 februarie 2019, vacanța de primăvară între 20 aprilie și 5 mai 2019 și vacanța de vară între 15 iunie - 15 septembrie 2019. Suplimentar, clasele din învățământul primar și grupele din învățământul preșcolar beneficiază de vacanță în săptămâna 27 octombrie - 4 noiembrie 2018. Pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar se încheie în data de 31 mai 2019, iar pentru clasa a VIII-a, în data de 7 iunie 2019.Programul național „Școala altfel” are o durată de cinci zile consecutive lucrătoare în timpul anului școlar și poate fi derulat în perioada 1 octombrie 2018 - 31 mai 2019, pe baza unei planificări ce rămâne la decizia școlilor. Desfășurarea programului „Școala altfel” nu coincide cu perioada alocată susținerii tezelor semestriale. Acestea vor avea loc, de regulă, la finalul semestrelor, după parcurgerea programei școlare, cu cel puțin trei săptămâni înainte de finalul semestrului. Etapele naționale ale olimpiadelor școlare se organizează, în general, în perioada vacanței de primăvară, potrivit unui calendar specific.„Unitățile de învățământ și inspectoratele școlare vor marca prin manifestări specifice ziua de 5 octombrie - Ziua internațională a Educației și ziua de 5 iunie - Ziua învățătorului, în măsura în care, prin contractul colectiv de muncă aplicabil, nu sunt instituite ca zile nelucrătoare”, se mai arată în documentul semnat de ministrul Valentin Popa.În situații deosebite, bine fundamentate, în funcție de condițiile climatice și de specificul zonei și al școlii, inspectoratele școlare județene pot aproba, la cererea conducerii unităților de învățământ, modificări ale structurii anului școlar. Acestea se pot aproba numai în măsura în care se asigură parcurgerea integrală a programelor școlare. Recuperarea cursurilor suspendate ca urmare a unor situații obiective de urgență (intemperii, epidemii, calamități naturale) nu se poate realiza în perioada vacanțelor școlare.„Turismul pierde foarte mulți bani!“Operatorii din turism se declară nemulțumiți de faptul că noul ministru al Educației a ales ca școala să înceapă cu o săptămână mai devreme decât data anunțată de predecesorul său.„Nu ne vine să credem. Parcă am revenit pe vremea lui Ceaușescu. Nu înțelegem de ce noul ministru a schimbat ceea ce Liviu Pop anunțase deja. Federația Patronatelor din Turismul Românesc va trimite, totuși, o adresă către Ministerul Educației Naționale, pentru a încerca să-i determinăm să modifice data de 10 septembrie. Din păcate, experiența anilor trecuți ne arată că astfel de demersuri nu sunt luate în seamă, mai ales după ce Ordinul a fost deja semnat. De altfel, noi am trimis astfel de adrese și propuneri încă din timpul anului, dar iată că nu au contat. Însă, pentru anul următor vom forța nota și vom solicita și această săptămână. În această perioadă, vremea este încă destul de caldă, iar operatorii din turism pierd foarte mulți bani”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul executiv al Asociației Patronale Mamaia, Anca Nedea Pavel.