Vacanţă activă pentru profesorii de la Şcoala "Viceamiral Murgescu"

Vacanță activă pentru profesorii de la Școala "Viceamiral Murgescu"

Cadrele didactice și elevii Școlii Gimnaziale „Viceamiral Ioan Murgescu” din comuna Valu lui Traian au implementat în perioada 2014-2016, proiectul „Through old letter to new friendship”, din cadrul Programului Erasmus+, Acțiunea-cheie 2: Parteneriate strategice între școli, în parteneriat cu școlile Osnovna skola Manus-Split - Croația, Karsiyaka Ortaokulu-Ęzmir-Turcia, Agrupamento de Escolas Gil Eanes-Lagos, Portugalia și Gimnazjum nr.3 w Grodzisku Mazowieckim-Grodzisk Mazowiecki-Polonia.După ce prima reuniune transnațională a fost găzduită, anul trecut, de Școala „Viceamiral Ioan Murgescu”, în ultima săptămână din luna august, s-a desfășurat la Split, Croația, cea de-a doua mobilitate transnațională a acestui parteneriat, coordonat de Osnovna skola Manus (Split, Croația).La reuniunea transnațională din Split au participat 17 profesori, coordonatori și persoane din echipele de proiect, România fiind reprezentată de șase profesori.Programul activităților a inclus work-shopuri în care s-a făcut analiza ac-tivităților desfășurate și a gradului de atingere a obiectivelor proiectului. Punctele forte ale acestei mobilități au fost ședințele dedicate managementului de proiect: formularul final de raportare, utilizarea Instrumentului de mobilitate Mobility Tool+,aplicarea chestionarului de evaluare finală și Manualul pedagogic, produsul final al proiectului.Pe parcursul mobilității au avut loc interacțiuni între profesorii participanți, precum și o întâlnire cu reprezentanții autorităților locale din Split.