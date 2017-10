„Vă rog să nu mai fiţi aroganţi!“

Bas-baritonul George Emil Crăsnaru, către universitarii constănțeni:

„Vă rog să nu mai fiți aroganți!“

Artiștii Maria Slătinaru Nistor și George Emil Crăsnaru au primit titlurile de Doctor Honoris Causa ai Universității „Ovidius”, ieri, în cadrul Sesiunii Internaționale „Școala Românească de cânt, între tradiție și modernitate”. Cei doi artiști interpreți au fost distinși de Universitatea „Ovidius” în semn de prețuire și omagiere a unei cariere universitare și artistice dedicate promovării artei și culturii românești în lume. Soprana Maria Slătinaru Nistor, considerată una dintre cele mai strălucitoare voci ale secolului XX, este licențiată a Conservatorului „Ciprian Po-rumbescu” din București, reușind performanța de a intra imediat în marele repertoriu romantic și clasic. S-a identificat în eroine verdiene și pucciniene, performanțele sale începând în teatrele de operă românești, pentru a continua pe marile scene ale lumii din Frankfurt, Paris, Hamburg, Zürich, Bassel, Bruxelles, Palermo, Avignon, New York. Astfel, artista a căpătat recunoaștere internațio-nală, deținând premii importante la concursuri și festivaluri internaționale de cânt, devenind membră a juriilor de specialitate la Barcelona, Johannesburg, Belgrad, Sofia, etc. A urcat pe scenă alături de mari artiști români, cum ar fi Nicolae Herlea și Ludovic Spiess, dar a avut ca parteneri și artiști de talie internațională, ca Franco Bonisolli, Carlo Bergonzi și Giuseppe Giacomini. „Maria Slătinaru Nistor este o emblemă care a ales să-și adune comorile din voce și din suflet și să le dăruiască tuturor celor pe care i-a iubit mai presus de glorie, de fast, de lux și recunoaștere: românii”, a spus Florența Marinescu, șefa Catedrei de Canto a Facultății de Arte a Universității „Ovidius”. Pentru soprana Maria Slă-tinaru Nistor, primirea titlului de Doctor Honoris Causa al Universității „Ovidius” a fost un episod emoționant: „Bucuria de azi depășește orice limite, n-o să uit niciodată acest moment”. În cea de-a doua parte a evenimentului, bas-baritonul George Emil Crăsnaru a primit titlul academic din partea universității. Provenind dintr-o familie de artiști, artistul a urmat studii aprofundate de canto sub îndrumarea muzicienilor Petru Ștefănescu Goangă și Aurel Alexandrescu. În 1970 a debutat la Filarmonica „George Enescu” București, devenind apoi prim-solist al Operei Române. Cariera sa interna-țională începe în 1980, la Wiesbaden, Germania, unde abordează roluri dificile, în o-pere precum „Flautul fermecat” sau „Olandezul zburător”. Simte o mare atracție pentru rolurile mari eroice, pentru repertoriul german, dar și pentru operele verdiene. În 1993, artistul român impresiona publicul în „Don Carlo”, sub bagheta dirijorului Riccardo Mutti. George Emil Crăsnaru a apreciat recunoașterea meritelor sale în România, după 30 de ani de carieră internațională. El a mărturisit că „izvorul succesului său în viață” este soția sa. Totodată, artistul a povestit și despre compromisurile pe care a fost nevoit să le facă în România comunistă, lucruri care l-au „degradat moral”, și care l-au determinat să se stabilească, în 1980, în Germania. „De mic m-am obișnuit să nu spun ce gândesc de teamă ca părinții mei să nu fie pedepsiți de zbirii politici, dar nu mai puteam îndura duplicitatea de a trăi într-o țară în care anumite persoane aveau anumite privilegii, iar marea majoritate trebuia să stea la cozi imense și să-și plătească în cadouri niște drepturi legitime, să fie spionați și obligați să strige în gura mare că sunt fericiți și că-l iubesc pe marele conducător. Acele lucruri m-au dus la hotărârea dureroasă de a nu mă mai întoarce în țară”. „Totuși, pe plan emoțional, România rămâne patria mea, indiferent de circumstanțe. Eu pe scenele lumii sunt cunoscut drept românul Crăsnaru”, a precizat artistul. George Emil Crăsnaru este profesor al Facultății de Muzică „Robert Schumann” din Düsseldorf, din 1994, și prin prisma experienței sale de profesor în Germania, a atras atenția asupra aroganței profesorilor români în fața studenților. El le-a recomandat cadrelor didactice să fie des-chise față de studenți: „Iubiți-vă, studenții încercați să vi-i apropiați și să le câștigați încrederea. Nu vă impuneți cu forța, căutați să aveți prestigiul profesional și moral. În România am găsit o formă nu prea plăcută: aroganța. Vă rog să nu fiți aroganți. Discipolii voștri vor deveni la fel. Ajutați-i să devină independenți, deoarece pe drumul spre o reușită în viață poate conduce doar dragostea de oameni, toleranța și respectul reciproc”, a spus artistul. Sesiunea Internațională „Școala românească de cânt, între tradiție și modernitate” se desfășoară în perioada 10-17 octombrie, fiind organizată de Universitatea „Ovidius”, în colaborare cu Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”.