"Vă cerem o favoare: încetaţi să mai câştigaţi tot timpul!"

Profesori italieni la Colegiul "Mircea"

"Vă cerem o favoare: încetați să mai câștigați tot timpul!"

Zilele trecute, acest colegiu de prestigiu a avut oaspeți de seamă, sosiți, după cum ei au declarat, din curiozitate, din respect, dar și din dorința unei mai bune cu-noașteri a colectivului de profesori și elevi de la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”.Așadar, s-au aflat în vizită la Constanța și pentru prima dată în România Natina Cristiano, președinta Federației Nați-onale a Profesorilor Italieni (FNIP) din re-giunea Calabria, vicepreședinte național și amfitrioana concursului Marco și Alberto Ippolito, și prof. Leonardo Pangalo, secretarul general al federației și coordonatorul concursului.„Întâlnirea cu elevii noștri se dorește o reinițiere pe noi coordonate a unui proiect pe care intenționăm să-l extindem”, declara prof. Vasile Nicoară. „Suntem parteneri în acest proiect internațional pe care îl dezvoltă Federația Națională a Profesorilor din Italia, de peste 10 ani.Este vorba despre un concurs de creație literară la care elevii noștri au participat în fiecare an și s-au numărat printre pre-mianți. Și anul acesta am avut, ca și în anii precedenți, elevi cu rezultate deo-sebite, cu numeroase premii, inclusiv premiul I, ceea ce a trezit o vie emoție în rândul profesorilor italieni care s-au tot întrebat cum se întâmplă ca în fiecare an printre premianți să fie elevi ai Colegiului «Mircea cel Bătrân»”, adăuga cu vădită mândrie același apreciat dascăl.Și ca dovadă că nu exagerează cu nimic directorul constănțean, prof. Leo-nardo Pangalo, în debutul discursului său, a fost cât se poate de direct „Am venit să vă cerem o favoare: încetați să mai câștigați tot timpul! Mă înfurii pentru că în fiecare an luați o mulțime de premii, dar care dovedesc că aici se face școală cu adevărat, că este o școală serioasă care reușește să vă stimuleze”, după care a explicat cum se jurizează lucrările și cum sunt sigilate de așa manieră încât nu se știe absolut deloc țara de pro-veniență. „Premiul poate să pară unul oarecare, și totuși este o recunoaștere a sensibilității și a capacității voastre de creație. De aceea îmi doresc să con-tinuați și să aprofundați ceea ce ați înce-put, pentru că demonstrați o sensibilitate și o cultură deosebite”, a mai adăugat același profesor italian.Președinta federației italiene, Natina Cristiano, a mărturisit că se află pentru prima dată în România și a ales „Mircea” din două motive. Primul este directorul Vasile Nicoară și profesorii excepționali care îi formează pe elevi în spiritul acesta cultural, al unei societăți europene des-chise. Și al doilea motiv rezidă din mul-titudinea de premii câștigate de mirciști, ceea ce demonstrează că acest colegiu este foarte implicat în acest proiect. „Trebuie să știți că directorul vostru este unul dintre părinții fondatori ai acestui proiect și ne-a demonstrat că știe să conducă atât cu fermitate, cât și cu blândețe școala, dar și să vă formeze pe voi ca oameni. În acest an, am lucrat la un nou proiect foarte ambițios, a cărui temă a fost «La Consulta de Giovanni» (consiliu al tinerilor - n.r.) în care tinerii trebuie să-și exprime ideile, opiniile despre probleme importante ale soci-etății și despre cum trebuie să arate școala în viziunea lor. Vrem să creăm un consiliu al tinerilor care să fie operativ, să existe cu adevărat”, a mai afirmat prof. Natina Cristiano.În final, mirciștii care au participat an de an la festivitatea de premiere din Italia au mărturisit emoțiile trăite și bucuria de a intra în contact direct cu semeni de-ai lor din alte țări ale lumii.