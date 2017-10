Uverturi celebre sub bagheta „dirijorului pictor” Ilarion Ionescu

Uverturi celebre din creațiile compozitorilor Mozzart, Beethoven, Wagner, Rossini, Gluck, Loewe și Bernstein se vor auzi vineri , 25 mai, de la ora 19:00 pe scena Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovsky“Pe scena teatrului va urca maestrul dirijor Ilarion Ionescu - Galati sub bagheta căruia constănțenii vor asculta capodopere ale muzicii simfonice într-un concert ce cuprinde uverturi celebre ale muzicii internaționale. Ilarion Ionescu - Galati este primul interpret român al Concertului no 1 pentru vioară și orchestră de Sostakovich , în anul 1957 -1958 , alături de Orchestra Cinematografiei. Apare ca solist în numeroase concerte simfonice și camerale cu Orchestra Filarmonicii „G Enescu” București , al cărei membru a devenit după absolvirea Conservatorului. Ca solist face turnee în China , Mongolia , Rusia , Franța , unde și înregistrează la Radio Pekin , sonata a II-a de Enescu alături de piese de recital în compania pianistei Irina Botez-Staicu .Considerat de presa de specialitate atât în țară cât și în străinătate , dirijor de prestigiu , a fost invitat să susțină concerte cu orchestrele filarmonice din: Austria, Belgia, Germania, Elveția, Turcia, Grecia, Rusia, China, Italia, Japonia, America, Singapore, Filipine, Mexic, Suedia, Norvegia etc .În prezent este dirijor permanent al orchestrei filarmonice din Ploiești și dirijează adesea galele PROMS Bucharest având mari succese și în lumea criticilor și în cadrul publicului larg.Programul planificat vineri pentru Teatrul Național de Operă și Balet Oleg Danovski Constanța cuprinde: Gluck - Uvertura „Ifigenia în Aulida”, Mozart - Uvertura „Directorul de scena”, Beethoven - Uvertura „Egmont”, și multe alte surprize.Biletele puse la vânzare pentru acest spectacol pornesc de la 10 Lei și ajung până la 25 de Lei, în funcție de poziția locului în sala de spectacol.