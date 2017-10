Urmările concursului de directori: zeci de şcoli constănţene îşi aleg... şefii prin vot

5

verificari la sange

Inspectoratul sa treaca la actiune si sa nu mai ascunda sub pres mizeriile cu care s-au obisnuit sa traiasca in fiecare zi. Nu va mai faceti ca nu intelegeti! Treceti la verificari in fiecare scoala si aratati-ne apoi un RAPORT in care sa faceti pubice scolile care obliga elevii sa cumpere culegeri si cartile profesorilor care le predau la scoala. Intrati la ore si cereti elevilor sa puna pe banci toate auxiliarele si culegerile cumparate de la profesori. Mizeriile acestea trebuie sa aiba un sfarsit. Daca inspectoratul se pretinde curat in actiuni face acest lucru, daca are alte interese se face ca n-a priceput ce cerem noi aici. Va veni vremea cand nici noi cadrele didactice n-o sa mai putem intelege ce o sa cereti voi de la inspectorat, chiar daca legea va fi clara, ne vom face si noi ca nu prea auzim sau suntem prea ocupati cu altele. "CE-AI SEMANATA AIA CULEGI, CE DAI AIA PRIMESTI..."