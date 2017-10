UPDATE - Lovitură dură dată liceelor de top din Constanţa. Clase mai puţine la „Mircea“, „Ovidius“ şi „Traian“ - IATĂ CE CLASE DISPAR

UPDATE - Lovitură dură dată liceelor de top din Constanța. Clase mai puține la „Mircea“, „Ovidius“ și „Traian“ - IATĂ CE CLASE DISPAR

Aveam să aflăm că acesta este „prețul” plătit pentru înființarea învățământului profesional, conform dorinței ministrului Educației, Remus Pricopie, de a face prioritar acest tip de școlarizare. Va să zică vom avea în rețeaua școlară constănțeană 60% învățământ tehnologic și 40% învățământ teoretic-vocațional.La ultima întâlnire a presei constănțene cu prof. dr. Răducu Popescu, inspector general, am aflat că începând cu anul școlar viitor, absolvenții clasei a VIII-a din seriile curente și seriile anterioare pot opta pentru învățământul profesional cu durata de trei ani, organizat de Inspectoratul Școlar Județean Constanța în 25 de unități școlare din județ. Dar „generalul” a omis să ne spună poate ce era mai important, și anume că vor dispărea 14 clase de la liceele teoretice. Instituții de prestigiu precum Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, Liceul Teoretic „Ovidius” sau „Traian” vor avea cu o clasă în minus.În schimb, vor apărea 30 de clase de învățământ profesional, respectiv 824 de locuri, pentru 20 de calificări profesionale din 11 domenii: mecanică, electric, electronică-automatizări, comerț, electromecanică, agricultură, turism și alimentație, industrie alimentară, construcții, estetică, fabricarea produselor din lemn, din care șase clase în mediul rural, în domeniile agricultură, turism și alimentație, industrie alimentară, construcții.Vor avea învățământ profesional de trei ani 11 licee din Constanța, două din Medgidia, două din Mangalia, și liceele din Băneasa, Năvodari, Ovidiu, Cernavodă, Independența, Castelu, Poarta Albă, Crucea, Cogealac și Dobromir.Interesant este faptul că toate unitățile de învățământ au ca parteneri educaționali agenți economici din domeniu cu care au încheiat acorduri de parteneriat pentru o perioadă de trei ani, pe baza cărora se vor încheia contractele individuale de pregătire practică pentru fiecare elev.Absolvenții învățământului profesional care promovează examenul de certificare a calificării profesionale pot continua studiile în clasa a XI-a a învățământului liceal.Dacă stăm să judecăm după rezultatele obținute la simularea Evaluării Naționale, unde nici jumătate din elevii constănțeni (doar 47,4%) nu au reușit să obțină medii peste 5, probabil că măsura este binevenită. Prea se înghesuiau toți elevii pe clasele de la cele mai bune licee, ca la finalul celor patru ani de studii, Bacalaureatul să demonstreze că nu toți și-au meritat locul.va rămâne cu o singură clasă de științe sociale, iar laaceeași specializare a dispărut din planul de școlarizare pe anul 2014-2015.Consiliul profesoral ala decis să se renunțe la o clasă de matematică-informatică.La, în loc de patru clase de științele naturii vor rămâne trei plus alte trei de matematică informatică, iarva avea o clasă de matematică informatică, trei de filologie și una de științe sociale, în loc de două.Laclasa de teatru propusă pentru viitorul an școlar nu a fost aprobată, dar vor continua să existe clasele de coregrafie, muzică și arte plastice.În schimb, laa fost aprobată o clasă în plus, așa încât vor exista două clase de matematică-informatică, două clase de științele naturii, o clasă de filologie și o clasă de științe sociale.