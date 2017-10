UPDATE. BAC 2013 / Elevii de 10, PREMIAŢI. Nu e cazul la CONSTANŢA

UPDATE. BAC 2013 / Elevii de 10, PREMIAȚI. Nu e cazul la CONSTANȚA

Guvernul vrea să îi premieze pe elevii care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat din acest an, o decizie în acest sens urmând să fie luată în ședința de miercuri a Executivului.„Guvernul a pregătit deja o hotărâre în vederea premierii elevilor care au obținut media 10 la bacalaureat, iar actul normativ a fost inclus pe agenda ședinței de miercuri”, au declarat pentru MEDIAFAX surse guvernamentale.La prima sesiune a examenului de bacalaureat din acest an, 122 de elevi au obținut media 10, cei mai mulți, respectiv 12, fiind din Iași, iar 10 din Buzău. În Capitală, un singur candidat a reușit să obțină media 10 la bacalaureat, potrivit situației prezentate de Ministerul Educație.Din cei 122 de absolvenți cu media 10, toți din promoția curentă, 114 au urmat filiera teoretică, patru pe cea tehnologică și tot atâția filiera vocațională.Elevii care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat din acest an vor primi câte 3.000 de lei, în baza unei hotărâri aprobate, miercuri, de Guvern, a declarat agenției MEDIAFAX ministrul delegat pentru Învățământ Superior, Mihnea Costoiu.