Universităţile „Petre Andrei“ şi „Apollonia“ au revenit pe listă

Universitățile „Petre Andrei“ și „Apollonia“ au revenit pe listă

Ştire online publicată Vineri, 02 Octombrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Guvernul a completat structura instituțiilor de învățământ superior și a listei instituțiilor de învățământ superior particular acreditate, a anunțat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Muntean. Pe lista aprobată inițial au fost adăugate Universitățile „Petre Andrei” și „Apollonia”, ambele din Iași. „Ministerul Educației a dispus un control la Universitatea «Petre Andrei», în urma căruia a cerut instituției să opereze o serie de măsuri pentru îmbunătățirea activității. Măsurile cerute de Ministerul Educației au fost puse în practică. Prin urmare, Guvernul este în măsură să introducă această universitate între instituțiile de învățământ superior particular acreditate”, a precizat purtătorul de cuvânt al Guvernului. În luna iulie a acestui an, ministrul Educației, Ecaterina Andronescu a scos Universitățile „Petre Andrei” și „Apollonia” de pe lista instituțiilor acreditate pentru nerespectarea mai multor prevederi legale privind fuziunea cu o altă instituție și existența a două rectorate și două senate.