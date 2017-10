Universităţile nu caută doar tocilari

Universitățile nu caută doar tocilari

Pentru foștii liceeni constănțeni actuali studenți ai unor universități de prestigiu din lume, experiența acumulată prin implicarea în diverse activități în calitate de voluntari a reprezentat cu certitudine o plus valoare a dosarului de înscriere. Lucru confirmat și la ultima întâlnire la care am participat cu ocazia disemi-nării produselor rezultate în cadrul proiectului „Volun-tariatul, certificare pentru angajare”, derulat de CENTRAS Constanța în perioada ianu-arie - septembrie 2010 și finanțat de Comisia Euro-peană prin programul Tineret în Acțiune. „Ideea proiectului a pornit de la experiența practică a activității de voluntariat în cadrul CENTRAS Constanța”, declara Ionică Bucur, director executiv al Centrului de voluntariat. Programele de formare a celor aproape 100 de voluntari recrutați în fiecare an din școlile și universitățile constănțene, precum și analiza anunțurilor pentru angajare publicate în mod curent în presa scrisă au stat la baza editării a două ghiduri utile atât organizațiilor neguvernamentale, precum și angajatorilor. „Volunta-riatul, o resursă pentru an-gajatori” și „Validarea învă-țării nonformale realizate prin activități de voluntariat” sunt cele două broșuri care-și propun să vină în întâm-pinarea nevoii de dezvoltare profesională a voluntarilor și de recunoaștere a expe-rienței lor profesionale do-bândite în activități practice și specifice de voluntariat. Prezentă la întâlnirea de la Centrul Antidrog din partea Inspectoratului Școlar Jude-țean Constanța, prof. Odette Gabriela Zaiț, inspector școlar de specialitate inte-grare europeană și proiecte comunitare, s-a arătat încân-tată să sprijine un astfel de demers, oferind drept exemplu faptul că fiica sa, actualmente studentă anul II la o universitate din Anglia, a resimțit neimplicarea în activități de voluntariat în România. „După ce mă voi întoarce de la consfătuirea la care particip la Târgu Mureș, voi stabili o întâlnire cu cadre didactice care ar putea aduce la cunoștința elevilor bene-ficiile activității de volun-tariat”, a mai declarat prof. Zaiț. Dincolo de valoarea unei certificări atașate unui dosar, în special la înscrierea la facultăți de peste hotare, există și avantaje concrete ale competențelor dobândite prin voluntariat, cum ar fi înțelegerea propriilor abilități, dar și modalități prin care tinerii le pot aplica în con-tinuarea studiilor, a pregătirii profesionale, la un viitor loc de muncă sau chiar în viața personală. Din acest motiv, încurajăm liceenii să se implice în activități de voluntariat și să acorde o mai mare atenție acestor acti-vități extrașcolare care nu neapărat constituie o alter-nativă de timp liber, cât o șansă pentru a se redesco-peri.