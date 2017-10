Universităţile constănţene au suficiente locuri de cazare

Universitățile constănțene au suficiente locuri de cazare

Deși în majoritatea centrelor universitare, cazările în cămine reprezintă o problemă, în Constanța, numărul locurilor destinate studenților este suficient și răspunde cererilor, ne asigură conducerile instituțiilor de învățământ superior. 100 de locuri în plus în căminele Universității „Ovidius” În zilele următoare, facultățile din cadrul Universității „Ovidius” întocmesc listele cu studenții care au domiciliul la o distanță mai mare de 50 de kilometri față de Constanța. În data de 28 septembrie, va avea loc o ședință de senat, cu participarea conducerii universității și a facultăților împreună cu reprezentanți ai studenților și responsabilii cu căminele și cantină, în cadrul căreia se vor repartiza numerele de camere pentru fiecare facultate în parte. „În urma acestei ședințe, în zilele de 29 și 30 septembrie, fiecare decanat își va repartiza studenții în cămine, în funcție de medie și de numărul locurilor repartizate fiecărei facultăți”, ne-a declarat rectorul Universității, prof. univ. dr. Victor Ciupină. Pentru anul universitar 2007-2008, Universitatea „Ovidius” dispune de 100 de locuri în plus față de anii precedenți. Vechiul cămin, numărul 1, de pe bulevardul Mamaia, nu va mai fi dat în folosință, însă studenții vor fi cazați în căminul 2 de la Pescărie, recent renovat. Astfel, acesta are o capacitate de cazare de 441 de locuri, comparativ cu cel de pe b-dul Mamaia, care dispunea doar de 350 de locuri. Renovări la căminele UMC Deși termenul limită al depunerii cererilor de cazare în căminele Universității Maritime Constanța era 31 iulie, studenților li s-a permis să mai emită cereri. Până la această dată, s-au înregistrat 300 de cereri, iar capacitatea de cazare pentru începutul acestui an universitar este de 320 de locuri. Căminul A 2 poate găzdui 128 de studenți, iar în căminul Far 3, aflat în plin proces de reabilitare, se vor caza 192 de studenți. Potrivit directorului general administrativ Elena Ghiță, la 1 octombrie, vor fi date în folosință 48 de camere, din totalul de 90 al căminului Far 3, renovarea celorlalte urmând să fie finalizată în lunile decembrie-ianuarie. În cazul în care numărul cererilor va fi mai mare decât al locurilor disponibile în cămine, administrația UMC are în vedere închirierea unui cămin din cadrul taberei Năvodari. Tot aici sunt închiriate deja cinci camere pentru studenții din provincie care susțin restanțele în perioada 3-15 septembrie și au solicitat cazare. La Academia „Mircea cel Bătrân“ mai rămân camere libere În căminele Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” repartițiile pe locuri se vor face cu o săptămână înainte de începutul anului universitar, după ce se va încheia sesiunea restanțelor. Cererile se vor depune la decanate, în perioada 16 septembrie - 1 octombrie, dar vor fi cazați și cei care sosesc după acest termen, existând camere suficiente. „Deoarece 80 la sută dintre studenții academiei sunt constănțeni, nu au existat până acum probleme cu cazarea. 