"Universităţile au nevoie de o reputaţie solidă!" Preşedintele Iohannis a deschis anul universitar la Constanţa

"Universitățile au nevoie de o reputație solidă!" Președintele Iohannis a deschis anul universitar la Constanța

La 2000 de ani de la dispariția sa, marele poet Ovidiu a reușit să unească, la Constanța, într-o ceremonie ce va face istorie, studenți de la trei universități de stat. În premieră, Universitatea „Ovidius“, Universitatea Maritimă și Academia Navală „Mircea cel Bătrân“ au deschis anul de învățământ într-o festivitate comună, la care a fost invitat președintele Klaus Iohannis.În ciuda vântului puternic și a temperaturii scăzute, studenții au venit de dimineață în Piața Ovidiu, pentru a începe anul universitar cum se cuvine. Cârciumarii au adunat mesele de pe terase, așa că cei care nu au încăput în baruri au ascultat discursurile oaspeților și sfaturile rectorilor, chiar de lângă statuia lui Ovidiu. Au fost entuziasmați la sosirea președintelui și chiar l-au întâmpinat cu urale, s-au grăbit să-l fotografieze, apoi, după ce le-a vorbit primarul Decebal Făgădău și după ce Klaus Iohannis le-a urat succes, și-au pierdut interesul și nu i-au mai ascultat și pe cei trei rectori. Spre final, piața era deja aproape goală.„Ați făcut o alegere excelentă! Universitățile noastre reprezintă poate un centru universitar tânăr, dar extrem de serios și ancorat în realitățile sociale și economice ale țării”, le-a spus studenților primarul Constanței. Acesta s-a arătat încântat să vadă Piața Ovidiu plină de tineri și a spus că așa își dorește să o vadă mereu.Președintele Iohannis a avut un discurs pe placul tinerilor și nu s-a sfiit să ceară universităților să aibă o reputație solidă, bazată pe credibilitate, să nu se tolereze plagiatul și mediocritatea. „Auzim tot mai des sintagma «Vrem o țară ca afară», dar avem nevoie în primul rând de universități care promovează adevărul, gândirea critică și moralitatea. Ani de-a rândul, credibilitatea universităților a fost zguduită din cauza unor scandaluri de plagiat. Iar acest lucru a dăunat imaginii universităților. Nu este de acceptat să ne batem joc de eforturile acestor tineri pentru un număr de indivizi care și-au dorit o carieră sau titlu academic pentru care nu au fost pregătiți”, a spus președintele țării.Rectorul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, comandorul conf. univ. dr. ing. Octavian Tărăbuță, a punctat cele trei atribute ale instituției pe care o conduce: tradiționalitate, profesionalism și aventură și le-a urat tuturor studenților succes și bun cart înainte.La rândul său, prof. univ. dr. Cornel Panait, rectorul Universității Maritime Constanța, a vorbit despre aceasta ca fiind „una dintre cele mai performante, nu doar din Europa, ci din lume”. „România participă în navigația mondială cu aproximativ 25.000 de navigatori, care aduc în România peste un miliard de euro, fără să facă greve, fără să-și strige nemulțumirile și fără să fie nefericiți, pentru că așa cum universitatea noastră a învățat să se dezvolte singură, așa au învățat și ei că trebuie să se descurce singuri”, a precizat rectorul Panait.În calitate de gazdă, rectorul Universității „Ovidius”, prof. univ. dr. Sorin Rugină, a ținut ultimul speech-ul și a vorbit despre marele poet Ovidiu, a cărui comemorare a prilejuit această ceremonie inedită. „În Kilometrul Zero al culturii și civilizației noastre, facem un arc peste timp de 2000 de ani și încercăm să fim demni urmași ai ilustrului poet. Universitatea «Ovidius» îmbină tradiția cu modernitatea, iar cei peste 15.000 de studenți pe care îi are și cele 800 de cadre didactice care slujesc aici fac din ea cea mai mare universitatea europeană de la Marea Neagră”, a completat rectorul Sorin Rugină.De cealaltă parte, Asociația Generației de Azi trage un semnal de alarmă în ceea ce privește corupția din cadrul învățământului superior: acordarea de locuri la cămine pe șpăgi, vânzarea locurilor de la cămine de către studenți, vânzarea de cursuri ale profesorilor în rândul studenților, examene cumpărate, condiții decente în căminele de stat, etc. Asociațiile care apără drepturile studențești, alături de conducererea universităților, a Ministerului Educației, trebuie să aibă în vedere aceste lucruri și să depună efort de a soluționa aceste probleme, găsind soluții și în practică, nu numai în teorie.„Suntem obișnuiți cu aceleași discursuri la fiecare început de an universitar din partea politicienilor, care, în teorie, au puterea de a produce o reformă în sistemul de învățământ superior, dar o produc numai în teorie. Este trist să vedem în anul 2017, cum locurile la cămine se vând ca în piață sau se procură prin mijloace de mituire, iar condițiile la căminele studențești nu sunt cele mai potrivite pentru a crea un mediu propice tânărului student. Societatea civilă are datoria morală să susțină și să investească în tineri. Ceremonia de începere a anului universitar 2017 – 2018 ne reamintește că avem posibilitatea de a definitiva prin reformă actualul Sistem de Învățământ pentru a facilita parcursul tinerilor din această țară, reprezentând un nou început la nivel de aspirații, țeluri și așteptări”, a declarat Cristian Tănase, președintele Asociației Generației de Azi.