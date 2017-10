Universitatea ”Andrei Şaguna” se mândreşte cu bursierii Erasmus

Universitatea ”Andrei Șaguna” se mândrește cu bursierii Erasmus

O nouă grupă de studenți străini a ales și în această vară să-și efectueze stagiul de practică în cadrul Facultăților de Științele Comunicării și Științe Economice ale Universității „Andrei Șaguna”.„Nu cunoșteam foarte multe lucruri despre România înainte să ajung aici, însă faptul că atât profesorii, cât și colegii mei care au ales Universitatea „Andrei Șaguna” pentru studii și practică au fost atât de încântați de tot ce au întâlnit aici m-a făcut să-mi doresc să văd cum este să studiezi la țărmul Mării Negre, în țara lui Dracula”, a spus Zeynep Hünerel, studentă în anul II la Facultatea de Inginerie și Arhitectură a Universității din Kastamonu, Turcia.„Chiar dacă mă despart mii de kilometri de casă și sunt aici de puțină vreme, pot spune că la UAȘ am fost întâmpinat de profesioniști în domeniul economic, profesori care în scurt timp mi-au devenit mentori dragi și care m-au făcut să simt că sunt într-o mare familie internațională”, a declarat, la rândul său, Alibek Arzybaev, student la Facultatea de Economie și Științe Administrative a Universității din Kastamonu, Turcia.Colega lor, Merve Sarıkaya, proaspăt absolventă a Facultății de Jurnalism a aceleiași universități, este deja la a doua experiență Erasmus în România: „Primul pas către o experiență internațională l-am făcut vara trecută, când, la îndemnul profesorilor și încurajările colegilor care au trecut pragul UAȘ, am decis că nu există loc mai potrivit pentru mobilitatea de practică. Cele două luni au trecut mult prea repede și mi-aș fi dorit să nu mai plec acasă. Vara asta am avut din nou de ales între mai multe țări, însă am fost hotărâtă să aleg România din nou”, a declarat ea.De precizat că universitatea constănțeană derulează programul Erasmus de mobilități pentru studenți și cadre didactice, finanțat de Uniunea Europeană de peste zece ani. În tot acest timp, mai multe universități europene și-au trimis elevii și profesorii să descopere o cultură nouă, să-și îmbunătățească nivelul de limbi străine și nu în ultimul rând, să descopere și să se integreze în sistemul educațional românesc.