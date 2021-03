Universitatea „Ovidius” sprijină populaţia să recicleze hârtia

În acest sens, persoanele care sunt interesate să recicleze diferite cantităţi de hârtie o pot face cu sprijinul UOC. „Până la sfârşitul acestui an universitar, materialele se pot depune la sediul BEP (strada Ion Vodă nr. 58, sala PC 10), urmând ca mai apoi să fie distribuite către un centru de colectare. Cu ce vine nou această acţiune? Pe lângă hârtie, dorim să colectăm şi capace de plastic, pe care vom intenţiona să le distribuim către comunitatea «Capace cu suflet», urmând a fi revalorificate, în scopul susţinerii diverselor cauze umanitare. La final, participanţii vor primi câte o diplomă de apreciere din partea BEP, în format digital”, au precizat reprezentanţii instituţiei de învăţământ.

Biroul pentru Programul Erasmus Plus (BEP) din cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa (UOC) organizează, săptămâna aceasta, o nouă ediţie a evenimentului „Erasmus Open Doors”. Cu această ocazie, are loc şi lansarea campaniei „Green Erasmus”. Precizăm că această iniţiativă este o continuare a manifestării „Erasmus Without Paper”, desfăşurată anul trecut.