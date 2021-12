Universitatea „Ovidius” și-a prezentat oferta educațională la un nou târg internațional

După cum informează Biroul de presă al Universității „Ovidius” din Constanţa (UOC), instituția a participat, în mediul virtual, la „Begin Online Edu Fair in the Balkans”, târg internațional de prezentare a ofertei educaționale al cărui public țintă a fost reprezentat de potențialii candidați ce provin din țări, precum: Albania, Bulgaria, Muntenegru, Republica Macedonia de Nord, Republica Serbia, informează conf. univ. dr. Cristina Duhnea.Potrivit sursei citate, târgul a reunit 34 de instituţii ofertante din 19 ţări (Belgia, Canada, China, Elveția, Franța, Germania, Marea Britanie, România, Rusia etc.), participarea UOC, în cadrul acestuia, fiind axată pe creșterea vizibilității programelor de studii predate într-o limbă de circulație internațională, dar și celor predate în limba română, prin promovarea programului pregătitor destinat cetățenilor străini.„Begin Online Edu Fair in the Balkans a reprezentat cel de-al treilea eveniment internațional de promovare a ofertei educaționale la care am participat în toamna acestui an, reușind astfel să acoperim trei mari zone geografice pentru potențialii candidați: Africa, Asia și Balcanii de Vest”, a precizat conf. univ. dr. Cristina Duhnea.Participarea la eveniment a fost inclusă în proiectul Intensificarea și diversificarea inițiativelor de internaționalizare în Universitatea Ovidius din Constanța - educație și cercetare într-un mediu multicultural internațional (INTENS-O II), cod CNFIS-FDI-2021-0387, cu o valoare totală de 332.500 lei, fiind unul din cele șase proiecte ale UOC, finanțate de Ministerul Educației prin Fondul de Dezvoltare Instituțională.