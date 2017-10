Universitatea „Ovidius”/ Rectorul a plantat un pom

1

tare-i bine sa fii pom

Tare-i bine sa fii pom. Daaaa! Mai vine unu', mai te sapa; ma rog, te sapa si daca nu esti pom. Actiunea de la Litere e cu dedicatie de la nasa'mare (din ce in ce mai mare) pentru don Epure. Madam P(h)ulea face frumos ca se se aleaga decan, desi nu e decat lector si n-are voie, ca asa e legea. Legea? Desigur, vorbim despre legea bunului plac, ca doar nu de cea a Educatiei Nationale. Partea buna a plantarii pomului este ca Betty (cateaua-vedeta a campusului) are inca un loc unde sa se p/i/s/h/e. Sper ca pozele facute de doamna in negru-albastru (ati dat bine in fotografie, pareti mai slaba) au iesit cum trebuie, sa nu uite machedonu' cine il considera sexy si cu fundul apetisant.