Universitatea „Ovidius”, partenera unui eveniment literar

Universitatea „Ovidius” din Constanța se alătură organizatorilor - Editura Humanitas, Librăria Cărturești Constanța și Filiala Dobrogea a Uniunii Scriitorilor - pentru a marca, în premieră la Constanța, lansarea volumului de poezie „Bucla”, apărut la Editura Humanitas, București, 2015, al scriitorului T.O. Bobe. Evenimentul va avea loc vineri, 20 februarie, ora 19.00, la Librăria Cărturești.Născut în Constanța, unde și-a terminat liceul, absolvent al Facultății de Litere din București, T.O. Bobe se află în primul val cenaclier de scriitori pe care Mircea Cărtărescu îi va reuni după o exigentă și inspirată selecție în antologia „Tablou de familie”. T.O. Bobe este autorul romanului „Cum mi-am petrecut vacanța de vară” (2004) și a unui excelent volum de povestiri, „Contorsionista” (2011).Prezentarea volumului este realizată de Angelo Mitchievici, președintele USR, Filiala Dobrogea, istoric literar, în prezența scriitorului T.O. Bobe.Evenimentele organizate în cadrul USR Filiala Dobrogea sunt promovate atât pe www.usr-dobrogea.ro, cât și pe pagina de Facebook usr dobrogea.