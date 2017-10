Universitatea „Ovidius” / O nouă personalitate va primi Doctor Honoris Causa

Facultatea de Științe Economice, din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța, organizează, în perioada 29 - 30 mai, cea de a XI-a ediție a Conferinței internaționale „Present Issues of global Economy”. Evenimentul reunește an de an cadre didactice, cercetători și specialiști în vederea dezbaterii celor mai actuale probleme ale economiei mondiale.În cadrul conferinței internaționale, mâine, începând cu ora 12, la Sala Senatului (Campusul Universitar, etaj 1), la propunerea Facultății de Științe Economice, Senatul Universității „Ovidius” din Constanța acordă înaltul titlu de Doctor Honoris Causa Lucian Croitoru, consilier al Guvernatorului Băncii Naționale a României, una dintre cele mai proeminente personalități din domeniul finanțelor.