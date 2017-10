Universitatea „Ovidius”/ Ministerul Educaţiei a validat alegerile de la Senat

Universitatea „Ovidius”/ Ministerul Educației a validat alegerile de la Senat

Ca urmare a adresei Universității „Ovidius“ din Constanța nr. 1599 din 20.02.2012, înregistrată la Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului cu numărul 37/F/DGJ din 20.02.2012, prin care se solicită un punct de vedere cu privire la validarea senatului nou ales, MECTS arată, printr-o notă oficială, semnată de ministrul Cătălin Ovidiu Baba, secretar general adjunct Ioana Lazăr, director Eugenia Cristina Pomagă, consilier juridic Lăcrămioara Pop, următoarele: „Legea educației naționale nr. 1 din 2011, cu modificările și completările ulterioare nu prevede modalitatea prin care Senatul nou ales ar trebui sau nu validat. Apreciem că această procedură, dacă ar fi fost în asentimentul comunității universitare, nu ar fi putut fi prevăzută în carta universitară a Universității. Or, carta Universității Ovidius Constanța nu are nicio prevedere în acest sens.Potrivit metodologiei de organizare a alegerilor în structurile și funcțiile de conducere academică a Universității Ovidius Constanța avizată de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului prin adresa nr.24860/R/16.02.2012, Biroul Electoral Central al universității desemnat de senatul universitar are ca atribuție și validarea rezultatelor.Astfel, raportat la cele de mai sus, apreciem că Senatul universitar este legal constituit dacă sunt respectate prevederile legale în ceea ce privește alegerea acestuia, iar Biroul Electoral Central constituit la nivelul universității a validat rezultatele alegerilor“.