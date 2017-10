Universitatea „Ovidius” / IPS Teodosie şi-a înaintat demisia din funcţia de prorector

5

Invrajbitorul Teodosie

Invrajbitorul Teodosie se pregateste de plecare pentru ca numai rautati a facut. Regionalizarea va aduce schimbari si in biserica. Odata cu regionalizarea, asa cum v-am spun tuturor, vom scapa de tartorul bisericii, Teodosie, care, de la numirea lui in functia pe care n-o merita, numai nedreptati si fapte ingrate a facut. In Ovidiu este paroh Georgescu Viorel care nu are nici un fel de pregatire in teologie (diploma a obtinut-o pentru ca este amantul lui Teodosie) si care practic isi desfasoara activitatea, sub obladuirea lui Teodosie, la limita dintre legalitate si infractiune ; cum este posibil asa ceva ? Acest individ sa se duca sa-si desfasoare activitatea acolo unde s-a specializat, adica intr-un club unde se practica jocurile de noroc. Iar in locul lui va trebui sa fie numit un preot adevarat, un preot tinar care sa aibe tragere de inima in a face cit mai mult pentru dreapta credinta. La Centrul Eparhial va fi necesar sa fie numiti preoti tineri care au fost formati in adevarata credinta, nu fosti colaboratori ai securitatii asa cum a fost Teodosie si altii care in prezent sunt acolo. Teodosie, acest om care nu are nici un fel de legatura cu dreapta credinta, se va duce acolo de unde a venit. Sa-si continue acolo afacerile cu turismul. Atunci, cei care au avut curajul sa spuna pe față adevarul, vor obtine ceea ce merita si vor avea posibilitatea sa faca mai mult pentru credinta.