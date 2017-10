Universitatea „Ovidius”/ Înapoi la urne pe 3 mai

1

Flori multe(se vad si in poze),aer curat ,strazi curate, proaspat maturate si stropite cu apa la primele ore ale diminetii.Daca veneai cu trenul din tara,aerul marin il simteai de la distanta.In fata garii se deschidea un bulevard larg,aerisit si luminat.Din gara se vedea si marea.Constanta a avut un farmec aparte,Constanta a fost un oras inconfundabil.Apropo,tovarase primaru', stiu ca la tine in Ferentari,strazile nu se matura niciodata.Dar intr-un oras civilizat,ai idee la ce ora se matura o strada ? Iti spu eu,strada se matura noaptea si se uda dimineata.Asteptam intr-o zi la ora 8 dimineata in statia autobuzului 43 de la gara.In statie mai asteptau autobuzul inca 20-30 de persoane.Dar la ora 8 dimineata Piranda agita cu un maturoi din nuiele tot praful,scuipatii,rahatul si microbii din statie. Dati-va la o parte ca Piranda munceste.In ziua aia am crezut ca m-am trezit eu cu noaptea in cap,adica la ora 8 dimineata.In alta zi asteptam autobuzul la ora 12 fix in statie la "Republica".Sa vezi si sa nu crezi,ma claxoneaza Piranda,Piranda munceste,dati-va din calea ei,Piranda se grabeste.