Universitatea „Ovidius”/ Iată care sunt cei cinci prorectori

Plloae V.-un escroc

Cand era decan al FSE,acest ramolit din echipa lui Ciupina urla la toata lumea si cerea bani si cadouri de la angajati ca sa ramana pe posturile in care profesau,exact ca si Costel Popescu de la RUF.Problema este ca acest batran cu prostata are un stil de a intoarce totul in favoarea lui,se plange la toata lumea ca muncestd cand el efectiv nu a adus nimic bun in folosul universitatii.Ca conducator de doctorat ii rupe de bani pe cei care sint inscrisi la el,cere de la obraz mii de euro.OAMENI BUNI,INTELEGETI CA PLOAE VICTOR ESTE UN ESCROC.