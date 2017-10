Universitatea „Ovidius”/Conferinţă internaţională de fizică

Universitatea „Ovidius”/Conferință internațională de fizică

Luni, 27 iunie, în Aula Magna, a Universității „Ovidius”, sediul din b-dul Mamaia nr. 124, are loc deschiderea Conferinței științifice internaționale „Metode avansate ale termodinamicii și mecanicii cuantice de mai multe corpuri pentru sisteme mezoscopice" (MESO-2011). Manifestarea are loc până pe 2 iulie sub prestigioasa egidă comună a Institutului Național de Fizică și Inginerie Nucleară, București-Măgurele, Academiei Oamenilor de Știință din România și Universității Ovidius din Constanța.