Universitatea „Ovidius”/ 36 candidaţi pentru 16 posturi de decan

Marioara Cojoc e traita in mahalaua de la Braila si asta spune tot

Studentule,Marian Cojoc este impins de la spate de partidul din care face parte,sa aduca bani la partide prin orice metode...de ce nu ne spune ca impreuna cu IPS Teodosie au falsificat diplome de licenta si de master in complicitate cu Marioara Cojoc...da-ne un motiv pentru care Marian Cojoc sa fie decan...dar pune in balanta si faptul ca anumiti adversari din campania electorala au fost urmariti la ordinele lui Cojoc ca sa le stie miscarile si Cojoc sa nu conteste aceste lucruri pentru ca exista dovezi aduse chiar de cei pe care i-a pus sa faca astfel de lucruri...dar pina la urma Mariam Cojoc numai reprezinta nimic in universitate asa ca subiectul Marian+Marioara Cojoc este exclus din orice discutii....la cimitir cu ei

Răspuns la: exagerezi

Adăugat de : student, 2 aprilie 2012

dna cojoc e o draguta. e rafinata, frumoasa, sexy si culta. invidiosii comenteaza de rau