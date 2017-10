Universitatea „Ovidius“ s-a îmbogăţit cu 10 profesori emeriţi

Universitatea „Ovidius“ s-a îmbogățit cu 10 profesori emeriți

Ieri, printr-o frumoasă coincidență, la Campusul Universității „Ovidius” am asistat la două evenimente inaugurale.La un an de la alegerea sa ca președinte al Senatului acestei universități, actualul rector Dănuț Tiberius Epure a mai punctat o mare realizare din promisiunile mandatului său: inaugurarea uneia dintre cele mai moderne săli de Senat. Sala este dotată la standarde europene și, după cum afirma chiar rectorul, nu multe universități ale României se pot mândri cu tehnică de ultimă generație.Cu acest prilej, prof. univ. dr. ec. Epure a realizat și un scurt bilanț al celor mai importante realizări în primul său an de mandat. Nici promisiunile asumate în fața celor prezenți, „vârfurile” cetății academice constănțene, nu sunt de neglijat. Spre exemplu, și-a asumat construirea unei noi și moderne cantine, în acest an, în Campusul universitar, care este tranzitat de 65% dintre studenții constănțeni. De asemenea, până la finele actualului mandat dorește să construiască o Capelă tot în Campus. Dar despre toate acestea vom mai avea ocazia să consemnăm.Zece nume care s-au dedicat prestigiului Universității „Ovidius“Cel mai important moment, însă, al zilei de ieri, a fost decernarea în premieră pentru istoria vieții academice dobrogene a titlului de Profesor Emerit pentru excelență didactică și cercetare.Titlurile au fost acordate cadrelor didactice pensionate și care au deținut funcții de conducere în Universitatea „Ovidius”, la solicitarea expresă a rectorului Dănuț Epure. „Nominalizările pentru titlul de profesor emerit s-au realizat la nivelul facultăților, aprobate apoi de consiliul de administrație și validate de Senat. Criteriile de bază urmărite au privit întreaga activitate universitară a nominalizaților, cu deosebire componentele: didactică, științifică și socială. Prin acordarea titlului de profesor emerit, Universitatea «Ovidius» le recunoaște și celebrează profesionalismul, dăruirea, spiritul novator angrenate în scopul afirmării, consolidării, dezvoltării și modernizării învățământului superior”, declara în cuvântul său rectorul.Nominalizările au fost deschise cu prof. univ. dr. Ion Lungu, cel care din octombrie 1970 și până în 1981 a fost rector al Institutului de Învățământ Superior din Constanța și care a îndeplinit și funcția de rector delegat pentru înființarea Institutului de Marină Constanța, în perioada 1972-1973.Următorul profesor emerit este prof. univ. dr. Dumitru Ion Arsenie, cel care a fost primul decan ales după 1989, apoi rector al Uni-versității în perioada 1991-1996 și mai târziu, 1996-2000, șef de catedră în cadrul Facultății de Inginerie.De numele prof. univ. dr. Adrian Bavaru se leagă ctitorirea Univer-sității moderne „Ovidius” din Constanța. După 1990, a reușit să înființeze Facultatea de biologie și mai apoi de Științe Agricole.O prezență încântătoare, tonică, delicată, în ciuda celor opt decenii de viață, prof. univ. dr. Marin Petrișor este cel de-al patrulea profesor emerit al Universității „Ovidius”, considerat decan onorofic al Facultății de Litere.Profesorul Silviu Sburlan a fost președinte al comitetului de inițiativă pentru înființarea Universității „Ovidius” din Constanța în martie 1990, prima Universitate înființată după Revoluție. Membru fondator al Facultății de matematică și științe economice, care s-a divizat în 1995 în două facultăți independente, este și cetățean de onoare al municipiului Constanța.Prof. univ. dr. Nicolae Rășanu a ocupat funcția de decan al Facultății de Inginerie, iar din 1999, odată cu înființarea Facultății de Fizică, Chimie și Tehnologia Petrolului, a fost ales decan. Și el este cetățean de onoare al municipiului Constanța.Prof. univ. dr. Corneliu Amariei este o cunoscută somitate în domeniul medicinii dentare naționale și internaționale, de numele său legându-se numeroasele împliniri ale Facultății de Stomatologie, actualmente Medicină Dentară, unde a și fost trei mandate decan.Personalitate a științei psihologice, prof. univ. dr. Anca Dragu rămâne în istoria universității ca inițiator, în 1994, al Departamentului pentru pregătirea personalului didactic.Prodecan al Facultății de drept și prorector al Universității „Ovidius” între anii 2008-2012, prof. univ. dr. Nicolae Dură a acordat o atenție deosebită recrutării studenților străini la această universitate.Cel de-al zecelea titlu de profesor emerit i-a fost acordat prof. univ. dr. ing. Nicolae Peride, cel care a avut o contribuție semnificativă la dezvoltarea și modernizarea bazei materiale necesare desfășurării unui proces performant de instruire a studenților din cadrul Facultății de inginerie Mecanică, industrială și Maritimă.Din păcate, spațiul tipografic nu ne-a permis o detaliere a marilor contribuții pe care fiecare din acești zece profesori emeriți le-a avut la prestigiul Universității „Ovidius”, dar cu certitudine ele se cunosc prea bine în mediile academice constănțene.