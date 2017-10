Universitatea "Ovidius", premiată pentru proiectele inovatoare

Universitatea „Ovidius” va primi, astăzi, Premiul Rinno pentru „The entire innovative activity for enhancing the benefits of Romania - Bulgaria Cross Border Coope-ration”, în cadrul primei ediții a Premiilor Rinno pentru cele mai inovatoare proiecte în domeniile economic și social, sub auspi-ciile proiectului cu același nume.Festivitatea decernării premiilor Rinno se va desfășura începând cu ora 14, în Aula Magna a Universității „Ovidius”, pe bulevardul Mamaia. La eveniment, este așteptat să participe și președintele Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare, Tudor Prisecaru.În cadrul festivității, prof. univ. dr. Traian Mircea Gomoiu, membru al Academiei Române, va vorbi despre rolul inovării și cercetării în dezvoltarea socio-economică în regiunea transfrontalieră România-Bulgaria, iar dr. ing. Camelia Marinescu, consilier superior în cadrul ANCSI, despre proiectul Rinno, ca un model de schimburi de informații pentru îmbu-nătățirea calității domeniilor vizate.Totodată, astăzi de dimi-neață, Universitatea „Ovidius” găzduiește cea de-a treia întâlnire a Consiliului Rinno din România.Rinno are ca obiectiv fundamental promovarea coo-perării și a schimbului de in-formații în activitățile de cerce-tare și dezvoltare, prin care comunitățile locale au posibilitatea de a crește nivelul lor de competitivitate și de a îmbunătăți calitatea mediului de afaceri.Partenerul principal este Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare.