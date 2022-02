Universitatea „Ovidius” organizează dezbatere despre dezvoltarea durabilă a lacurilor Siutghiol și Tăbăcăriei

Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole (FSNSA), a Universității Ovidius din Constanța (UOC), organizează luni, 14 februarie 2021, o reuniune în cadrul proiectului ERASMUS+ WAVE: Water Areas Vision for Europe - Integrated knowledge and visions for sustainable water landscapes in Europe, coordonat de facultate, informează șef lucrări dr. Mirela Paraschiv.Potrivit sursei citate, la întâlnirea online, de tip „laborator viu” (Living Lab), vor participa cursanţi de la specializările de licență Geografie și Geografia Turismului și programele de master „Geografie aplicată și evaluarea resurselor turistice” și „Conservarea biodiversității”, alături de reprezentanți ai Asociației Profesionale a Urbaniștilor din România (APUR), Sucursala Constanța.„În cadrul evenimentului, membrii APUR, organizaţi în două echipe interdisciplinare, vor asista la o prezentare a analizelor de teren, din anul 2021, privind problematica actuală și dezvoltarea teritorială durabilă a lacurilor Tăbăcăriei și Siutghiol (sit Natura 2000). La rândul lor, reprezentanții APUR le vor oferi tinerilor îndrumări și recomandări pentru îmbunătățirea și creșterea nivelului de complexitate al analizelor realizate”, precizează șef lucrări dr. Mirela Paraschiv.Activitățile desfășurate în cadrul proiectului WAVE urmăresc pregătirea teoretică inițială a cursanților în domeniul dezvoltării durabile a spațiilor acvatice urbane, printr-o serie de prelegeri interdisciplinare online, ale profesorilor de la universitățile partenere, alături de aplicații practice în echipă ale studenților și masteranzilor.În cadrul proiectului, cadre universitare din: Constanța și București (România); Nürtingen, Freising și Neubrandenburg (Germania); Napoli (Italia); Tartu (Estonia); Bruxelles (Belgia) coordonează studii de caz pe lacuri, râuri sau canale și propunerile cu privire la dezvoltarea durabilă a acestora, în colaborare cu reprezentanți ai autorităților și instituțiilor publice locale, investitorilor economici, comunităților și ONG locale.ERASMUS+ WAVE: Water Areas Vision for Europe - Integrated knowledge and visions for sustainable water landscapes in Europe este un proiect dedicat formării profesionale extracurriculare a studenților și masteranzilor în domeniul dezvoltării teritoriale durabile, din perspectivă interdisciplinară internațională, iar participanții au posibilitatea să obține credite tranferabile adiționale programelor universitare pe care le urmează.Proiectul este realizat, în perioada decembrie 2020 - decembrie 2022, în cadrul parteneriatului dintre şapte universități și trei asociații profesionale din Uniunea Europeană, ce reunesc cadre universitare, cercetători și specialiști din domeniile geografie, urbanism, arhitectură și peisagistică: Universitatea Ovidius din Constanța (lider de proiect în cadrul consorțiului), Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” (România), HSWT Weihenstephan-Triesdorf University (Germania), Nürtingen-Geislingen University (Germania), Universita degli Studi di Napoli Federico II (Italia), Estonian University of Life Sciences (Estonia), ULB Brussels - Faculty of Architecture La Chambre Horta (Belgia), APUR – Asociația Profesională a Urbaniștilor din România (România), LE:NOTRE Institute (Țările de Jos), ISOCARP Institute (Țările de Jos).Informații suplimentare privind activitățile proiectului și rezultatele obținute de către echipele de cercetare sunt actualizate în cadrul paginii web oficiale: https://wave.hfwu.de/