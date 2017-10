Universitatea "Ovidius", la finalul unei premiere în matematică

În acest week-end, sunt programate ultimele activități din cadrul primului Colocviu de matematică româno-turc găzduit de Universitatea „Ovidius”, la inițiativa Facultății de matematică și informatică, mai precis a lect. univ. dr. Denis Ibadula, un inimos universitar constănțean premiat, de altfel, și la nivel național.La deschiderea evenimentului, inițiatoarea declara: „Cele două popoare au o istorie comună și ca urmare avem și o moștenire culturală comună. De-a lungul istoriei, sultanii Imperiului Otoman au venit împreună cu oștile lor să cucerească pământurile noastre. Astăzi noi am invitat matematicieni din Turcia de la universități și de la institute de cercetare să cucerim împreună matematica și suntem încântați ca prin acest colocviu să adăugăm un nou capitol relațiilor științifice și culturale dintre România și Turcia. Cu siguranță vom organiza și edițiile următoare”.Iar agenda evenimentului a cuprins, pe lângă dezbateri pe marginea celor mai actuale subiecte de cercetare din domeniul matematicii, și un show culinar „Turkish Culinar Show”, realizat de doi bucătari din Turcia.Facultatea de arte a Universității „Ovidius” a oferit, la rându-i, o seară românească invitaților de peste hotare, iar în acest week-end este programată o excursie la cele mai importante puncte arheologice și religioase ale Dobrogei.Organizatorii și susținătorii primei ediții a colocviului sunt: Ali Bozcalișkan, Consulul General al Republicii Turcia la Constanța, lect. univ. dr. Denis Ibadula, prof. univ. dr. Constantin Popa, prorector Cercetare și Informatizare din cadrul Universității „Ovidius”, prof. univ. dr. Muhammed Uludag, Universitatea Galatasaray Istanbul, prof. univ. dr. Agacik Zafer, American University of the Middle East, Kuwait.