Universitatea „Ovidius“ intră sub „bisturiul” lui Rugină. Ce schimbări se anunţă

Universitatea „Ovidius“ intră sub „bisturiul” lui Rugină. Ce schimbări se anunță

Chiar dacă ecourile alegerilor pentru funcția de rector al Universității „Ovidius” din Constanța s-au stins din momentul aflării rezultatului, instituția și noul rector vor continua să fie în centrul atenției, mai ales că acum se așteaptă mai mult ca oricând concluziile corpului de control al Ministerului Educației Naționale.Cert este că scrutinul a fost validat prin prezența a 94% din numărul persoanelor cu drept de vot, iar prof. univ. dr. Sorin Rugină a câștigat detașat cu cele 375 de voturi, împlinindu-și astfel cariera, sperăm cu cât mai mult succes, și în special ceea ce a început în urmă cu 24 de ani, când înființa Facultatea de Medicină.În schimb, în urma votului, prof. univ. dr. Doina Catrinoiu s-a aflat la o distanță apreciabilă, întrunind 240 de voturi, iar prof. univ. dr. Ana Rodica Stăiculescu - 78 de voturi.Mandatul dr. Sorin Rugină va fi unul înjumătățit, așa încât într-un an și jumătate, mai precis până în luna februarie 2016, va trebui să acționeze în toate sectoarele pe care a promis, prin planul său managerial, că le are în vedere.Înainte de toate, însă, va avea nevoie de o echipă. Și, așa cum nu s-a ferit să o afirme, dincolo de expertiza sa în calitate de ordonator de credite la fostul Spital Municipal, prof. Rugină i-a avut alături, cel puțin la vedere, pe prof. univ. dr. Mihai Gârțu, care se aude că va fi ales prorector, pentru că și așa conducerea Universității „Ovidius” era… descompletată, pe prof. univ. dr. Ion Botescu, prodecanul Facultății de Științe Economice, care cel mai probabil va deveni președintele Senatului, conform acelorași surse. Nu mai este un secret faptul că prof. univ. dr. Petru Bordei, actualul președinte al Senatului, peste o lună (18 iunie) va împlini vârsta de pensionare și, deci, nu va mai putea deține funcții de conducere în cadrul Universității.Revenind la planul managerial al rectorului Sorin Rugină, intitulat sugestiv „Arc peste timp”, dincolo de ceea ce își propune să realizeze, am reținut această declarație de credință: „Pentru mine nu vor exista tabere, nu vor exista învingători și învinși. Vom face parte toți, cadre didactice, studenți și personal administrativ, dintr-o singură familie. Vom fi uniți pentru a câștiga cu toții, împreună, un viitor mai bun și pentru a deveni o instituție de elită, așa cum am gândit-o la începuturile sale. Voi fi un rector blând, dar ferm. Sunt medic și am obișnuința de a asculta atent pacienții, de a încerca să le alin suferința. Pe de altă parte, am experiență ca ordonator de credite. Am fost director al unui spital și știu ce înseamnă să cumpănești pentru a lua o decizie corectă și apoi să acționezi neabătut pentru punerea ei în practică. Experiența câștigată m-a pregătit pentru o încercare chiar mai mare. Voi fi un rector care gândește liber. Deciziile trebuie luate de noi toți, în comunitate, în interesul nostru, fără influențe neprincipiale din afară. Voi fi partenerul tuturor celor ce doresc binele universității. Voi fi un rector ce privește spre viitor. Eu nu am trăit niciodată doar pentru prezent. Sunt la final de carieră și ce mi-a rămas sunt onoarea și dorința ca, prin acest arc peste timp, să las în urmă o moștenire de care să fiu mândru. Trecutul, care este încă viu în amintirea noastră, ne învață cât este de păgubos să cauți doar avantaje de moment. De aceea, având vie experiența trecutului, fiind ancorat în realitățile pre-zentului, eu voi pune mai presus de toate stabilitatea și interesele pe termen lung ale universității”.