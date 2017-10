UNIVERSITATEA OVIDIUS, ÎN DOLIU. A MURIT O PROFESOARĂ DE LA FACULTATEA DE LITERE

Ştire online publicată Joi, 14 Ianuarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

"Anunțăm cu durere trecerea în lumea celor veșnice a colegei noastre, profesor doctor Aida Todi. Ne-ai părăsit neașteptat și mult prea devreme. Cărțile vor rămâne în biblioteci, iar tu vei rămâne în amintirea noastră cu delicatețea, spiritul de dreptate și dăruirea pentru cercetarea în domeniul filologiei, cu toate calitățile pe care aceasta le impune.", este mesajul postat, aseară, pe pagina de Facebook a Facultății de Litere din cadrul Universității Ovidius.Tot aici, profesori, studenți, prieteni, mai pe scurt cei care au cunoscut-o pe prof. Aida Todi au trimis mesaje de condoleanțe:"Dumnezeu să odihnească sufletul dumneavoastră. Am văzut că azi, 13 ianuarie este ziua dumnevoastră, sper să fiți un profesor-înger și dincolo de zilele acestea!"; "A fost un om delicat, un profesor și un cercetător riguros! Dumnezeu s-o ierte și s-o odihnească în pace!"; "Nu-mi vine să cred că a plecat dintre noi! Dumnezeu să o odihnească în pace!"; "O veste foarte tristă! Ne-am întâlnit frumos, prin școli, de câteva ori. Să aibă odihna veșnică între îngeri!", sunt doar câteva din zecile de mesaje postate pe Facebook.