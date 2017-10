Universitatea "Ovidius" ÎŞI SUSPENDĂ CURSURILE

1

alti oportunisti...

noua Senatoare de COnstanta este profesor Universitar la aceasta Universitate unde portivt declaratie de avere numai anul trecut a câștigat 149.604 lei ... iar salariul de Senator este de 6mii lei )))) da, ea s-a bagat in acest partid pentru binele romanilor )))) cum sa dai din mana 12mii lunar pe 6mii lunar? asta arata ca are diverse interse... nu mai pun ca are si vreo 5 patiserii, alte venituri... cand vor trai bine proprii lor angajati atunci vom putea sa speram si noi ... dar cum salariile lor sunt de cc noi nu avem nicio sansa cu acesti noi oportunisti.... si noul deputat al tot tot un oportunist este... pai, a primit o suma considerabila pentru a reprezentat o asociatie de locatari intr un proces unde pe x spatiu verde se construia un bloc, a reusit anularea constructiei si gata, ce sa mai...el lupta pentru drepturile romanilor... in parlament nu este ca la judecatorie ...dar romanii au pus botul la acest nou bandit...