Universitatea „Ovidius” din Constanța, gazda evenimentului Spring National Assembly 2021

Echipa Biroului pentru Programul Erasmus Plus din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța, împreună cu asociația Erasmus Student Network Constanţa, a organizat, în perioada 16 - 18 aprilie, evenimentul Spring National Assembly, informează ec. drd. Răzvan-Ionuţ Drugă, referent în cadrul Biroului.Referitor la desfășurarea acestei reuniuni, vice-președintele ESN Constanța, Bianca Lupu, a declarat: „Spring National Assembly 2021 a reprezentat un eveniment ce poate fi definit prin perseverența unui grup de tineri ce au ca viziune să ajute alți studenți, atât locali, cât și internaționali, având ca deviză «Students helping students». La manifestare au fost prezenți voluntarii ESN veniți din cele 13 secțiuni de la nivel național. Aceștia au avut parte de paneluri și workshop-uri în cadrul cărora au luat decizii cu privire la viitorul organizației, dar și la următoarele evenimente naționale ce vor avea loc în decursul acestui an. Cele trei zile au fost pline de emoții, susținere și motivație, deoarece una din principalele activități a fost reprezentată de alegerea noului Consiliu Director, la nivel național, pentru anii 2021-2022”.De asemenea, Alexandru Macovei, consilier HR în cadrul ESN Constanța, a declarat: „Ca voluntar în ESN Constanța și recent, consilier, am fost încântat să ajut cât mai mult la organizarea acestui eveniment, după o perioadă îndelungată de activități desfășurate în mediul online. Participarea mea la Spring National Assembly 2021 a fost plină de entuziasm și energie, având oportunitatea de a cunoaște persoane cu viziuni și experiențe diferite”.Pentru buna desfășurare a evenimentului, organizatorii au asigurat toate măsurile de siguranță impuse de către autorități, în contextul pandemiei de COVID-19.