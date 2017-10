Universitatea "Ovidius"/ Dănuţ Epure îşi dă demisia din funcţia de preşedinte al Senatului

3

ptr observator

Daca numai sunt la conducere "baietii manipulati" ai lui Ciupina asta inseamna ca se duce UOC de rapa?ei au fugit mereu de responsabilitate si de asumarea greselilor facute in toti acesti ani de cand conduc universitatea.Cea mai mare problema a lor este ca exact acolo unde au fost "maimutzele" lui Ciupina si aici ma refer la decani,au cei mai putini studenti si nu au adus timp de 8 ani bani la bugetul universitatii si au trait pe spatele altor facultati care au stiut sa se promoveze,un exemplu clar de promovare buna este medicina care intr-adevar merge si din inertie,stiintele economice,dreptul,...oare de ce timp de 8 ani Ciupina nu a tras la raspundere decanii de la fizica,matematica pentru prost management?..asa ca onservatorule,cred ca ar trebui sa te uiti mai bine in trecut pe mandatul lui Ciupina si de abia dupa aia sa vii si sa vorbesti de un profesor care a ajuns rector pentru ca stii si tu bine ca ministerul nu te pune intr-o functie de conducere daca nu esti capabil...si sincer dupa cum spunea si ciupina...functiile de decan si rector...s-au schimbat in timp si au devenit mai mult functii pentru manager al facultatilor.In legatura cu sprijinul oferit de Peride,Anghel si restul cetei,diferenta dintre tine si ei este ca acei oameni au crezut in el si ca trebuie promovat tineretul la fel ca si Basescu,s-au saturat toti de pensionarii care si-au inceput prima zi de munca din viata lor in scolile securitatii...viitorul este TINERETUL care intotdeauna a avut piedici puse in promovare de catre persoanele de genul Ciupina...lasati tineretul sa isi puna in practica cunostinele acumulat!!!!