Universitatea "Ovidius" / Concert cameral în Aula Magna

Mâine, de la ora 16, în cadrul Simpozionului Internațional „Educație - Cercetare - Creație” (ediția a V-a), organizat de Facultatea de Arte din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța, în Aula Magna are loc Concertul cameral al cadrelor didactice și studenților merituoși ai programelor muzicale de studiu (licență și masterat).Programul va cuprinde genuri muzicale aparținând secțiunii muzicii de cameră (instrumental solistic, instrumental cameral și vocal, vocal-coral) din creația compozitorilor Joiquin Obradors, Serghei Prokofiev, George Gershwin, Francis Poulenc, Diamandi Gheciu și Daniela Cojocaru. Protagoniști vor fi conf. univ. dr. Daniela Cojocaru, lect. univ. dr. Andreea Bratu, asist. univ. dr. Mirela Gheorghe Voicu, as. lect. Adrian Stanache, stud. Aura Iuliana Bolozan, stud. Alexandru Sava, The Vocal Choir of Music Pedagogy Section.