Universitatea „Ovidius” a desemnat câștigătorii concursului de fotografie „Suntem sănătoși?”

Creșterea numărului de persoane care dețin cunoștințe despre un stil de viață sănătos pentru a contribui la sănătatea comunității, bunăstare socială și armonie;

Oferirea de oportunități pentru ca oamenii să-și îmbunătățească atitudinea, înțelegerea și abordarea propriilor nevoi;

Dezvoltarea și creșterea gradului de conștientizare cu privire la gestionarea crizelor în domeniul sănătății personale și publice prin intermediul sportului;

Dezvoltarea și creșterea gradului de conștientizare cu privire la valorile europene în domeniul educației prin oferirea de oportunități egale și accesibile la aceasta tuturor oamenilor.

Universitatea „Ovidius” din Constanţa (UOC), în calitate de partener în cadrul proiectului „Health, Solidarity and Social Cohesion with Sport”, Programul Erasmus Plus, Parteneriate Strategice – Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici, Proiect nr: 2020-1-TR01-KA204-093342, a desemnat, recent, câștigătorii concursului de fotografie „Suntem sănătoși?”, informează lect. univ. dr. Gabriela Gheorghiu.Potrivit sursei citate, în urma analizei fotografiilor înscrise în concurs, Comisia de evaluare compusă din cadre didactice titulare la facultățile de Arte, Educație Fizică și Sport și Științe Economice din cadrul UOC, a desemnat următorii câștigători: Petre Marian, premiul I (în valoare de 500 lei), cu fotografia „Flight to performance in sports!”, Tănase Eduard Costin, premiul II (în valoare de 300 lei), cu fotografia „Footbal like in the 2000’s” și Voicu Nicoleta, premiul III (în valoare de 200 lei), cu fotografia „Yoga on the beach”.Concursul de fotografie „Suntem sănătoși?” a urmărit promovarea unei vieți sănătoase cu ajutorul sportului și s-a adresat persoanelor cu vârsta peste 18 ani care practică sportul din plăcere în timpul liber, pentru menținerea unui stil de viață sănătos, activitate surprinsă, în mod original și creativ, într-o fotografie.Proiectul „Health, Solidarity and Social Cohesion with Sport” este implementat în perioada 31.12.2020 – 30.12.2022 în cadrul unui consorțiu format din 7 parteneri provenind din 5 țări diferite (Turcia, Spania, Grecia, România și Polonia) și își propune mai multe obiective care se consolidează reciproc, respectiv: