UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA. 6 februarie 1990 - 6 februarie 2015

absolventul carcotas

acest articol e gluma, universitatea este una in care nu se invata nimic, are profesori slabi si corupti, are studenti care nu stiu sa scrie. fara o analiza corecta a realitatii conducerea UMC traieste intr-o lume paralele cu realitatea. daca aracis ar face o analiza corecta a situatiei reale acesta universitate ar fi inchisa, insa spaga si masoneria au salvat mereu universitatea.