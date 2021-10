Universitatea Maritimă Constanţa şi-a deschis porţile pentru studenţi! „UMC este un brand”

„Universitatea Maritimă Constanța nu este o denumire - este un BRAND!”, a afirmat din start prof. univ. dr. Cornel Panait, președintele Senatului Universității și fost rector.





Într-adevăr, tinerii prezenți - cei mai mulți proaspăt înmatriculați în anul I de studii - s-au arătat mândri de alegerea făcută, care privește viitorul lor profesional.





„Ce facem noi aici? Asigurăm forță de muncă, pentru ca lanțul de transport să funcționeze. Exemplul Marii Britanii din aceste zile e elocvent... Dezvoltarea pe orizontală, pe care UMC a ales să o facă ne face vizibili pe plan național dar și internațional!”, a adăugat profesorul Panait. „În al doilea rând, să generați o nouă imagine de viață. Nu vă lăsați reprezentați de alții - fiți voi înșivă!”





La rândul său, rectorul în funcție al UMC, prof. univ. dr. ing. Violeta Ciucur a urat bun venit în primul rând studenților de anul I, cărora le-a mulțumit că au ales să studieze aici. „Sunt bucuroasă că sunteți în număr atât de mare aici. Să înțelegeți că intrați într-o nouă etapă de viață, care este altceva decât ce ați trăit până acum. Dacă aveți în vedere toate aceste provocări ale vremurilor pe care le trăim, atunci vă dați seama cât de curajoși sunteți, de plini de dorința de a face lucruri bune”.





Prof. univ. dr. Costel Stanca, Decanul Facultății de Navigație și Transport Naval a avut un mesaj emoționant pentru cei prezenți: „Felicit pe boboci pentru că au ales, la fel ca și colegii lor mai mari, să se pregătească pentru viitor la Universitatea Maritimă, o instituție cu deschidere la toate mările și oceanele lumii, dar și la întreaga industrie maritimă și a transporturilor. Acest domeniu este unul important pentru întreaga economie globală, dar și unul generos pentru cei care se hotărăsc să se alăture lui. Privind în urmă la anul academic ce doar s-a încheiat, pot spune că a fost unul plin de provocări, la care am făcut față cu succes, dar am remarcat că nu am reușit să trăim timpul cu aceeași intensitate ca de obicei și de aceea vă îndemn pe toți să vă implicați cu toată energia voastră în toate activitățile atât față în față, cât și online în noul an academic, fiindcă acest timp nu se va întoarce niciodată”.



Universitatea Maritimă din Constanța oferă pregătire în domeniul transportului maritim și în domenii conexe – inginerie economică, tehnologii și sisteme de telecomunicații, ingineria și protecția mediului în industrie, energetică.





Pe plan internațional, UMC a asumat un rol activ în asociațiile de profil, dezvoltând relații de cooperare și consultanță cu entitățile relevante din domeniul maritim.