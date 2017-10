Universitatea "Dimitrie Cantemir" / O şansă extraordinară de angajare în domeniul studiat

Universitatea "Dimitrie Cantemir" / O șansă extraordinară de angajare în domeniul studiat

În anul 2000, în Constanța lua ființă Facultatea de Management turistic și co-mercial, specializarea Economia turismului, comerțului și serviciilor, ca filială a Universității „Dimitrie Cantemir” din București, pe cele două forme de învățământ: cu frecvență și cu frecvență redusă.În prezent, se derulează trei programe de studii universitare, două de licență și unul de masterat - Administrarea afacerilor în comerț, turism și servicii. Durata studiilor este de trei ani la ambele forme de învățământ.Din anul 2006, activitatea facultății se desfășoară într-un sediu modern, situat pe str. Dezrobirii nr. 90 A, unde studenții beneficiază de o bază tehnico-materială de excepție, săli de seminar și amfiteatre dotate cu tehnologie de vârf, săli de informatică, bibliotecă dotată inclusiv cu un impresionant material bibliografic în format electronic.Mai multe amănunte, am aflat de la conf. univ. dr. Daniela Simona Nenciu, decanul facultății.- Ce oferiți în plus față de celelalte universități constănțene?- Foarte important de știut este faptul că toate programele universitare pe care le derulează Facultatea de Management turistic și comercial din Constanța sunt acreditate. În anul 2011, obțineam acreditarea pentru forma de învățământ cu frecvență, precum și pentru masterat, iar un an mai târziu, în 2012, obțineam acreditarea și pentru frecvență redusă. Pentru că am considerat că cele trei săptămâni de practică, respectiv 90 de ore, prevăzute în anul II de licență nu sunt suficiente, anul acesta am inițiat un eveniment intitulat „Practica de specialitate, o șansă majoră în inserția absolvenților pe piața muncii”, reușind să încheiem parteneriate cu 10 întreprinzători din turism, din stațiunile Mamaia, Costinești, Eforie și cu trei mari hipermarketuri constănțene. Astfel a prins contur un proiect inovator, care prevede o practică permanentă, care nu ține de planul de învățământ. O activitate benevolă, pe care am inițiat-o la solicitarea studenților și masteranzilor noștri, astfel încât, începând cu acest an universitar, ei se vor regăsi patru zile la facultate și o zi pe săptămână la firmele partenere. Astfel încât, pe perioada celor trei ani de studii, ei desfășoară activități în absolut toate departamentele. La finalul celor trei ani, întreprinzătorii le vor acorda o adeverință care atestă activitatea desfășurată pe perioada studiilor și care se consideră experiență. Inițiativa a venit și din partea întreprinzătorilor, care au afirmat că le trimitem absolvenți cu foarte multe diplome, dar care nu știu să facă nimic.- Unde susțin absolvenții licența?- De când ne-am înființat, licența s-a susținut numai la nivelul facultății noastre, în Constanța. La București, Universitatea funcționează din anul 1990. În primii ani, la Constanța veneau comisiile noastre de la București, profesori care își desfășurau activitatea la programele acreditate acolo și după ce ne-am acreditat, am desfășurat licența cu propriii noștri profesori. Colectivul este foarte tânăr, suntem absolvenți în special din domeniul economic și doctori pe diferite specializări - marketing, management, comerț, turism, matematică, informatică. Pentru că din acest an universitar nu se mai permite să lucrezi în învățământul universitar dacă nu deții titlul de doctor.- Ce taxe trebuie plătite?- Avem cele mai mici taxe practicate la ora actuală pe piața universitară constănțeană. 400 de euro, care se achită în lei, la cursul zilei din momentul în care studentul dorește să facă plata taxei de școlarizare. Taxa de înscriere este de 100 lei pentru programele de licență. Studenții au posibilitatea să achite această taxă în două, trei sau patru tranșe, iar dacă se achită la începutul anului universitar, studentul va beneficia de o reducere de 50 de euro, deci va achita 350 de euro, și nu 400 de euro. Pentru programul de studii universitare de masterat, durata studiilor este de doi ani, taxa de școlarizare este de 500 de euro, pentru absolvenții care provin de la alte instituții de învățământ, iar pentru absolvenții noștri, acordăm o reducere, ei plătind 400 de euro.- Unde se regăsesc absolvenții dvs.?- O mare parte au fost inserați pe piața turistică, foarte mulți absolvenți lucrând în hoteluri, restaurante din stațiunile de pe litoralul românesc. O altă parte lucrează în comerț, sunt reprezentanți ai marilor hipermarketuri care activează la nivelul județului Constanța. Ne mândrim cu absolvenți care au reușit și chiar și-au deschis propriile afaceri, în special în domeniul turismului. Avem multe absolvente care dețin hoteluri în Mamaia. O carte de vizită care susține că la universitatea noastră se face învățământ de calitate.v v vPrecizăm că înscrierile pentru anul universitar 2015-2016 sunt în derulare, etapa a doua de depunere a dosarelor încheindu-se pe data de 24 septembrie. La programul de studii de licență Economia comerțului, turismului și serviciilor, forma de învățământ cu frecvență sunt disponibile 100 de locuri, iar la programul de studii masterat Administrarea afacerilor în comerț, turism și servicii, forma de învățământ cu frecvență - 50 locuri.