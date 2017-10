Universitatea „Andrei Şaguna”, beneficiara Proiectului internaţional UNIVER.SEA-NET

Universitatea „Andrei Șaguna”, beneficiara Proiectului internațional UNIVER.SEA-NET

Joi, 18 aprilie, la sediul Universității "Andrei Șaguna" din Constanța va avea loc inaugurarea proiectului University collaboration network at the Black Sea – UNIVER-SEA.NET.Proiectul, care va avea o durată de 24 de luni, este finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Operațional Transnațional Bazinul Mării Negre 2007-2013, autoritatea de management fiind Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației publice.Universitatea "Andrei Șaguna" este beneficiarul proiectului și are ca parteneri Universitatea Aydun din Istanbul (Turcia), Universitatea Karabuk (Turcia), Universitatea Internațională a Mării Negre, Tbilisi (Georgia) și Academia de Administrație Publică de pe lângă Președintele Republicii Moldova, Chișinău (Moldova).