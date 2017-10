UNIVERSITARIA

Ştire online publicată Joi, 08 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Astăzi, de la ora 16, în Amfiteatrul A3 din Campus, prof. univ. dr. Mihai Gîrțu, decanul Facultății de Fizică, Chimie, Electronică și Tehnologia Petrolului, din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța, organizează un dialog pe tema „Libertate, autonomie și transparență în spațiul academic”.Evenimentul este organizat în colaborare cu Facultatea de Drept, Științe administrative și Sociologie și îl are ca invitat pe Victor Alistar, directorul Transparency International România. Vineri, 9 decembrie, în Aula Magna, conducerea Facultății de Fizică organizează festivitatea de premiere a cadrelor didactice care au participat la proiectul privind reforma curriculară în domeniul fizicii, inițiat de Societatea Academică din România, în colaborare cu Societatea Română de Fizică și finanțat de Fundația Româno-Americană.La eveniment sunt invitați să participe cadre didactice din mediul universitar și preuniversitar, elevi, studenți.Festivitatea face parte din activitățile prilejuite de Ziua Porților Deschise a Departamentului de Fizică și Electronică, din cadrul Universității Ovidius. Programul manifestării conține și prezentarea ofertei educaționale a facultății și, în mod special, a facilităților de studiu și a oportunităților profesionale oferite de programele de studiu ale specializărilor fizică, fizică tehnologică și electronică aplicată. De asemenea, vor avea loc vizite și prezentări interactive ale laboratoarelor și spațiilor de învățământ ale programelor de studii amintite.Tot vineri, 9 decembrie, de la ora 16.00, în Sala de consiliu a Universității „Ovidius” va fi organizat un nou eveniment din seria colocviilor Institutului pentru Nanotehnologii și Surse Alternative de Energie (INSAE), tema propusă fiind „Aplicații practice de utilizare a energiei solare”. Dacă în cazul primelor teme dezbătute s-a pornit de la tehnologii și activități desfășurate de firme și instituții din domeniul energetic, seminarul din data de 9 decembrie introduce un nou format, prezentările urmând a fi realizate de către studenți și comentate de cadre didactice și persoane care lucrează în domeniu. Astfel, Cosmin Mosor, student în cadrul programului de masterat „Ingineria sistemelor cu surse energetice regenerabile” de la Universitatea Ovidius, va prezenta un concept de sistem independent de alimentare cu panouri solare fotovoltaice pentru consumatori mici. Colocviile INSAE sunt organizate în cadrul proiectului ARGOS (BSUN Joint Master Degree Study Program on the Management of Renewable Energy Sources), la care sunt partenere: Universitatea Națională Taurida din Simferopol, Crimeea, Universitatea Tehnică a Moldovei din Chișinău, Universitatea Tehnică din Varna și Universitatea Tehnică din Istanbul. La acest consorțiu s-a alăturat ulterior Universitatea Tehnică din Azerbaidjan. Lucrările colocviului vor fi transmise în direct pe internet, sistemul de e-conferință fiind integrat în portalul www.unai-sustainability.org la pagina „Live Conferences”.Colocviile INSAE vor continua pe toată perioada anului universitar cu o serie de alte subiecte de actualitate.