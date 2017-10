Uniformă pepită sau ţinută vestimentară

Noua dilemă a părintelui de clasa I:

Uniformă pepită sau ținută vestimentară

Îi vedem prin oraș defilând în ținute ce ajung să simbolizeze școala din care au ieșit, dar nici nu bănuim câte discuții au iscat prețul sarafanului ecosez sau al cravatei ori sacoului. Săptămâna aceasta a constituit și primul impact al părinților de „boboci” cu investițiile pe care le au de făcut, dincolo de rechizite și manuale. Și cum o directivă de anul trecut sugerează… prin impunere adoptarea unor ținute vestimentare de către fiecare instituție de învățământ, de-așa manieră încât elevii să se distingă cărei școli aparțin, primul punct pe ordinea ședințelor: cu ce-i îmbrăcăm? Un raid efectuat, ieri, prin câteva unități constănțene ne-a demonstrat că, până la urmă, oricât de mult și-ar dori directorii să-și individualizeze școala și să răspundă, în același timp, unei directive date, ca toate celelalte, de la capitală fără consultarea „victimelor”, tot părinții sunt cei care hotărăsc dacă o pot susține financiar. Au preluat ținuta generației anterioare Situată în buricul urbei, Școala nr. 27 nu se află în topul preferințelor părinților multimilionari, din cauza populației școlare… etnice. Fotografia alăturată este realizată într-o clasă I la care este învățătoare Elena Dimcia, cadru didactic care nu a avut de luptat cu convingerile părinților copiilor, întrucât uniformele pe care le vedeți au fost preluate de la generația anterioară, care acum este clasa a V-a. Nu oferim prin aceasta un exemplu celor care s-ar simți ofensați să poarte second hand-uri, ci mai repede ilustrăm că totul e să vrei… La antipod, Școala nr. 24 „Ion Jalea”, una dintre unitățile cunoscute în rândul părinților ca instituție de elită, se află, zilele acestea, în focul deliberărilor în ceea ce privește ținuta bobocilor. Ieri am stat de vorbă cu proaspăta directoare Mihaela Calenici, care a primit oferta a două unități producătoare de vestimentație școlară. De asemenea am auzit păreri și de la patru dintre învățătoarele ce au pornit anul acesta cu o nouă generație. Dacă Ileana Oțelea declara că la clasa dumneaei s-a ajuns la un consens în ce privește uniformizarea, părinții de la clasa Mariei Martin s-au declarat nemulțumiți de oferta de preț, 200 lei o ținută pentru un boboc înmulțindu-se de fapt cu cei patru ani în care ar putea foarte bine să se îmbrace cu clasicele șorțulețe pepite. De asemenea, și părinții de la clasa învățătoarei Carmen Pană s-au declarat împotriva unei astfel de investiții, în condițiile în care au achiziționat și câte două uniforme tradiționale. În concluzie, cum noutatea a generat întotdeauna aprige discuții, va mai dura ceva timp până ținuta vestimentară școlară va fi demonstrată ca nefiind o afacere a instituției de învățământ sau ca un moft al protipendadei.