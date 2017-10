Unde sunt şcolile de renume ale Constanţei?

8

parinti

scolile de renume au taxe peste taxe, deci note mari, cica implicare la toate materiile, meditatii de ochii lumi in scoala dar grosu este la prof de la clasa care cer elevilor sa vina la meditatii altfel nu le da note mari (spun in cunostinta de cauza, am avut copilul la lic traian)...pana acum erau ajutati chiar si la examenele finale dar anul acesta mai usurel pt ca erau camerele si cu audio...rezultate din ce in ce mai slabe pt ca si parintii gresesc, in goana dupa bani isi lasa odraslele la meditatii fara a intreba ce fac , cum se descurca, dar vor rezultate