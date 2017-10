UNATC a demarat proiectul „Competenţe în comunicare - performanţă în educaţie”

UNATC a demarat proiectul „Competențe în comunicare - performanță în educație”

Sâmbătă, 18 Februarie 2012

Prima seria de cursanți reunește 150 de cadre didactice din București, educatori, învățători, profesori din învățământul preuniversitar. Fiecare serie de cursanți va urma un program de perfecționare de șapte zile, din care șase de formare și o zi de evaluare.Pe parcursul celor șase zile de formare, cadrele didactice vor urma cursuri de pedagogie, psihologie, comunicare și relații publice, artă dramatică - teatru, artă dramatică - video feedback și TIC.Cursurile vor fi susținute de autorii manualelor de formare realizate în cadrul proiectului, profesori universitari și traineri specializați în domeniile de competență în care se asigură formarea, după cum urmează: pentru cursul de Psihologie - psihologii Mugur Ciumăgeanu și Sorina Petrică; pentru cursul de Comunicare și Relații Publice - prof. univ.dr. Vasile Tran și lector univ. dr. Irina Stănciugelu; pentru cursul de Pedagogie - prof. univ. dr. Ion Ovidiu Pânișoară și lector univ. dr. Crenguța Lăcrămioara Oprea; pentru cursul de TIC - conf. univ. dr. Andrei Găitănaru și conf.univ.dr. Cornelia Maxim; pentru cursurile de Artă Dramatică - teatru și video feedback - prof. univ. dr. Nicolae Mandea, decanul Facultății de Teatru din U.N.A.T.C., lector univ. dr. Mihaela Bălan Bețiu, prodecanul Facultății de Teatru din cadrul U.N.A.T.C., Andrei Aradits, actor.„De un an de zile pregătim începerea cursurilor în cadrul programului «Competențe în comunicare - performanță în educație» și, în sfârșit, ele încep mâine. Este o sesiune care are în spate o muncă extrem de serioasă de diagnoză și de pregătire. Toată lumea se vaită în țara asta că lucrurile nu funcționează și dacă ar fi să găsim un campion al lucrurilor care nu funcționează învățământul este cu siguranță pe locul fruntaș. Dar, ca dovadă a faptului că se mai întâmplă și câte ceva bun - sigur o astfel de știre nu o să fie pe locul întâi la televiziuni și nici nu o să vândă foarte multe ziare, pentru că este o știre bună -, 150 de profesori vor începe mâine cursuri care vor dura șapte zile, șase zile de pregătire și o zi de evaluare în domeniul comunicare-relații publice-psihologie-pedagogie-artă dramatică”, a declarat Cristina Trepcea, care aduce în proiectul „Competențe în comunicare - performanță în educație” și experiența sa de membru al Consiliului Național al Audiovizualului.Ea a precizat că în cadrul proiectului vor fi formați profesori din întreaga țară. Prima etapă se referă la profesorii din București și din zonele de lângă București. O să urmeze Cluj și Iași. Cursurile se adresează profesorilor care sunt interesați de această pregătire. „În primul rând, pentru a participa, a fost nevoie ca ei să se înscrie. Am făcut câtă publicitate s-a putut, oricum am dărâmat barierele obișnuite în publicitate și am devenit creativi. În afara faptului că sunt cursuri gratuite - și după cum știm cu toții dacă e pe gratis, s-ar putea să nu fie foarte interesant -, ei o să primească un număr care încă nu se cunoaște de credite, dar este un număr important de credite. În afara faptului că vor căpăta cunoștințe și vor căpăta abilități în comunicare, ei vor căpăta și niște credite care sunt foarte importante pentru un cadru didactic”, a mai spus Cristina Trepcea.Proiectul „Competențe în comunicare - performanță în educație” este derulat de Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” București, în parteneriat cu Facultatea de Comunicare și Relații Publice a SNSPA București, Facultatea de Psihologie a Universitații Babeș - Bolyai din Cluj și Facultatea de Științele Educației a Universității Al. I. Cuza Iași și este cofinanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013.