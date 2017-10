Un week-end minunat, numai pentru voi, copii! Ce surprize le pot face părinţii celor mici

Un week-end minunat, numai pentru voi, copii! Ce surprize le pot face părinții celor mici

Zi de zi, copiii sunt la unison cu programul de școală și nu le prea rămâne timp pentru joacă, dar după o săptămână în care și-au dat toată silința la activitățile desfășurate la ore, a venit și rândul lor să se distreze. Pentru a face acest lucru, au la dispoziție mai multe atracții și evenimente inedite la care să participe, fiecare în funcție de vârstă și interese.Având o tradiție de peste o jumătate de secol, Complexul Muzeal de Științe ale Naturii din Constanța le oferă celor mici șansa de a trăi o aventură de neuitat, aceștia putând petrece o zi întreagă la microrezervație, Delfinariu, Acvariu, Planetariu, expoziția de păsări exotice etc., depinde de preferințele fiecărui copil, de vârsta sa, dar și de programul aferent fiecărei secții.În incinta Microrezervației, copiii pot petrece o zi în aer liber, cunoscând toate animalele, ba mai mult, aceștia le pot hrăni și se pot împrieteni cu ele. Cei mici pot cunoaște o varietate mare de animale, precum zebre, porci mistreți, ratoni, iepuri, cerbi și căprioare, cai, măgari, păsări de curte, dar și sălbatice etc. Parcul complexului este o excelentă zonă de agrement, cu alei și bănci, amplasate printre arbori și aranjamente vegetale, un cadru perfect pentru ca cei mici să se desprindă de viața agitată din oraș.Totodată, sâmbătă și duminică, copiii pot participa la reprezentațiile de la Delfinariu. Astfel, se pot distra împreună cu Ni Ni și Chen Chen, delfinii prietenoși, care îi distrează pe cei mici cu acrobațiile lor.La Planetariu se organizează demonstrații inedite, iar copiii care iubesc știința pot afla misterele de nepătruns ale cerului. O lume de dincolo de nori, alcătuită din stele, planete, meteori, galaxii și altele, li se dezvăluie celor mici. Aceștia învață să călătorească printre ele, folosindu-se de constelații, care contribuie la realizarea acestui tablou minunat, cerul.În cadrul secției de păsări exotice pot fi admirate 23 de specii cu un efectiv de 85 exemplare. Nu uitați nici de Acvariu, așa că, după o plimbare pe faleza Cazinoului, puteți admira cele mai minunate specii de pești.Să-l cunoaștem pe PinocchioSfârșitul de săptămână nu ar fi complet, dacă cei mici nu s-ar bucura și de o piesă de teatru, după o poveste dragă lor, Pinocchio. Așadar, duminică, 15 octombrie, de la ora 10.00, Pinocchio urcă pe scena Teatrului pentru Copii și Tineret „Căluțul de mare”, pentru a-i învăța pe cei mici care sunt consecințele minciunii. Piesa de teatru se adresează copiilor cu vârsta cuprinsă între 4 și 12 ani, dar actorii garantează că nici părinții nu se vor plictisi. Spectacolul „Pinocchio” este o comedie muzicală, pentru copiii de peste 4 ani. În acest spectacol se cântă, se râde și se minte mult.„O păpușă fără fire care vorbește, cântă, dansează, pe deasupra mai are și sentimente, nu am mai văzut până acum în viața de păpușar. Noi, păpușarii,făurim vise, mai frumoase, mai urâte, depinde. Mulți copii nu știu sau nu înțeleg cât de complicată e această mașină de făurit vise, căreia îi spunem teatru de păpuși, poate nici nu trebuie să știe. Păpușile, ca și actorii, trăiesc fiecare poveste pe care voi o vedeți pe scenă. De multe ori râd când le vine să plângă și glumesc când vor să tacă. Și asta numai pentru voi, copii!”, au declarat artiștii.Sus ancora! Să navigăm împreunăCu așa oportunități de a se distra și de a trece prin experiențe plăcute, ar fi păcat ca cei mici să petreacă sfârșitul de săptămână în casă. Mai ales că, sâmbătă, dar și duminică, de la ora 12.30 la 14.30, cei mici pot viziona o animație de zile mari, „Anchor Up” - „Sus ancora, Elias și secretul din marele port”.Rezumatul filmului arată că, în timpul unei furtuni nemiloase, Elias este chemat de urgență în ajutor de către orașul vecin, Marele Golf, pentru a salva un vapor. Elias se descurcă atât de bine, încât i se oferă de lucru în acest oraș, se mută și își lasă în urmă prietenii. Lucrul în noul oraș este mult mai greu decât și-a imaginat. Într-o seară, Elias are un schimb dur cu o bandă locală, care se dovedește a face excavări ilegale pentru a extrage un metal prețios, emițător de unde electromagnetice, care poate influența vremea. Nu va trece mult timp și Elias își va da seama că, pentru a demasca operațiunea ilegală, are nevoie de ajutorul vechilor săi prieteni.