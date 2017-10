Un tavan s-a prăbuşit peste profesor şi studentă

La Universitatea „Ovidius“

Un tavan s-a prăbușit peste profesor și studentă

Pus în funcțiune în anul 1998, modulul I al Campusului Universității „Ovidius” a constituit ieri teatrul unui accident ciudat, ținând cont de faptul că această clădire, realizată de Litoral Construct, este într-o stare bună. Din tavanul unei încăperi aflate la etajul II, ce găzduiește Biblioteca de civilizație și literatură franceză a Facultății de Litere, catedra de Limbi Romanice, s-a desprins o bucată de tencuială de circa un metru pătrat. Din nefericire, în acel moment se aflau acolo prof. Sergiu Niculescu, catedra de Franceză, împreună cu o studentă căreia îi oferea o consultație pentru o lucrare de licență, tavanul lovindu-l în umăr pe universitar, iar pe studentă în spate. Conform declarației directorului administrativ al Universității „Ovidius”, Laurențiu Sârbu, spațiul respectiv este folosit mai mult ca bibliotecă sau de-pozit de cărți ori arhivă. „Acum am închis biroul, nu înainte de a mai desprinde o parte din tencuială și am verificat să nu se întâmple și alte accidente cu cei care vor merge acolo să analizeze cauzele. E drept că zilele trecute am schimbat două neoane aflate pe acel tavan, dar mi-e greu să cred că ar fi influențat rezistența tencuielii. Am mai făcut lucrări de igienizare, de zugrăvire, dar în nici un caz de reparații capitale”. La această oră profesorul Niculescu se află internat în spital, studenta fiind externată încă de aseară.