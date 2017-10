Se află în dezbatere

Un salariu mediu brut pentru olimpici

Ştire online publicată Luni, 02 Februarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Elevii care obțin rezultate deosebite la olimpiadele școlare ar putea fi recompensați, timp de un an, cu sume de bani care pot ajunge la valoarea unui salariu mediu brut pe economie, conform unui proiect legislativ aflat în dezbatere la Camera Deputaților. De asemenea, proiectul, aflat în dezbatere la Comisia pentru Învățământ, Știință, Tineret și Sport din Camera Deputaților, prevede și acordarea unor sume de bani profesorilor care pregătesc elevii olimpici. Marius Gondor, membru în Comisia pentru Învățământ, Știință, Tineret și Sport din Camera Deputaților, a spus că urmează să fie stabilită concret perioada în care se vor acorda sumele de bani elevilor olimpici și cadrelor didactice care îi pregătesc. „Inițiativa legislativă luată în discuție prevede stimularea elevilor olimpici cu o sumă de bani, acordată pe parcursul unui an. De exemplu, la premiul I se va acorda sub formă de premiu un salariu mediu brut pe țară, la premiul II se va acorda 75 la sută din salariul mediu brut pe țară, iar 50 la sută pentru premiul III. Vom mai discuta dacă sumele se vor acorda timp de 12 luni sau pe perioada anului școlar“, a precizat deputatul liberal-democrat.