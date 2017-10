Un proiect online îi îndeamnă pe tineri să meargă la vot

Ne apropiem cu pași rapizi de primul tur de scrutin pentru alegerile prezidențiale, care va avea loc pe data de 22 noiembrie. În cursa pentru funcția de președinte al României sunt înscriși 10 candidați, printre care se află șase nume cunoscute în politică: Crin Antonescu, Traian Băsescu, Gigi Becali, Mircea Geoană, Sorin Oprescu și Corneliu Vadim Tudor. Anul acesta, ca urmare a prelungirii mandatului prezidențial de la 4 la 5 ani, vor avea loc pentru prima dată alegeri prezidențiale separat de cele parlamentare. Tot în premieră vor fi și ștampilele „personalizate”, ce vor avea imprimat numărul secției de votare la care vor fi folosite. Campania electorală Odată cu anunțarea candidaților a început campania electorală, un efort organizat care urmărește să influențeze procesul decizional în cadrul populației. Pe scurt, este un act de manipulare. În Constanța, agitația a început de ceva vreme. La orice colț de stradă este amplasat câte un cort de campanie sau un panou publicitar cu mesaje electorale. De exemplu, în apropierea Colegiului Național „Mircea cel Bătrân” se află cortul lui Sorin Oprescu, unde se împart pliante însemnate cu motto-ul candidatului. Oamenii par, însă, dezinteresați să voteze, nimeni nu se oprește în dreptul corturilor sau al panourilor pentru a afla mai multe despre candidați, iar dacă primesc materiale electorale, le aruncă pe jos după un metru sau, în cel mai fericit caz, la primul coș de gunoi. Părerile liceenilor despre alegeri Pentru a afla care sunt părerile liceenilor despre alegeri, am realizat un sondaj în Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, pe un eșantion de 50 de elevi ce au împlinit vârsta de 18 ani. În topul preferințelor participanților la acest sondaj se află Traian Băsescu, urmat de Crin Antonescu. O mare problemă cu care m-am confruntat a fost dezinformarea. O parte din cei care mi-au răspuns la întrebări ori nu aveau habar că mai candidează și altcineva în afară de Traian Băsescu, actualul președinte al României, sau Crin Antonescu, ori nu prea știau nimic despre aceste alegeri. „Eu am văzut doar niște afișe prin oraș. Atât, nu am auzit nimic altceva. Deci nu voi vota”, a spus Lucia P. În mare parte, cei întrebați au recunoscut că nu vor vota, fiecare având motive și argumente bune, ceea ce demonstrează că tinerii sunt interesați de politică și încearcă să ia atitudine, într-un fel sau altul. „Nu voi vota. Pentru că... politica este ceva care nu m-a interesat și nu mă va interesa vreodată”, a spus Silviana S. „Încă nu m-am hotărât dacă merg la vot. Nu aș vrea, pentru că nu îmi place de niciunul din cei care candidează. Este bine totuși să votezi, dar dacă mă hotărăsc să merg la vot, chiar nu știu pe cine să pun ștampila”, a spus Cristina C. „Votez doar ca să nu-mi folosească buletinul de vot pentru a vota altcineva în fals. Votez aiurea oricum, cu Remus Cernea, care oricum nu o să iasă. Pot la fel de bine să votez cu Becali, de exemplu. Votez cu un vot negativ”, a spus Ioan S. „Am împlinit vârsta de 18 ani și pot să votez, așa că o voi face. Nu sunt impresionată de nicio promisiune făcută de cei care candidează, dar îmi doresc să ne fie mai bine. Poate că alegerea mea va fi inspirată”, a spus Andreea G. „Și dacă mergem la vot ce rezolvăm? Alegerile în România au fost și vor fi un fiasco. Vorba lui Mircea Badea: «Trăim în România și asta ne ocupă tot timpul»”, a spus Andrei M. „Voi vota cu Crin Antonescu, ca să ajut la schimbarea președintelui, implicit la o schimbare a țării”, a spus Florina R. Campanii de mobilizare a tinerilor Chiar dacă tinerii nu votează, lucru demonstrat de statistici, observatorii alegerilor și analiștii politici susțin că rata de participare a tinerilor în ultimul an la alegeri a crescut comparativ cu cele din anii precedenți. Acest fapt se datorează îndemnurilor adresate tinerilor de a ieși la vot, care au fost distribuite masiv prin intermediul internetului sau a diverselor acțiuni. Jiunimea este un proiect online, mai exact un blog, care a inițiat o campanie online numită „România are nevoie de TINEri”, menită să atragă atenția asupra necesității prezentării tinerilor la vot. Campania poate fi urmărită pe blogul Jiunimea, la adresa http://jiunimea.gds.ro. Cristian URSEA Clasa a XII-a Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”